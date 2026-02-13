Mario Cardama sobre decisión del gobierno uruguayo: "Veremos a quién le asistía razón"

Para Cardama la medida adoptada por el gobierno uruguayo fue precipitada, sosteniendo que el proyecto seguía en marcha y que la ruptura del contrato responde a una decisión más que nada política.

"Entendemos que se ha procedido de manera muy incorrecta y vamos a estudiar los caminos a seguir", dijo Cardama a El País y Montevideo Portal.

"No nos vamos a dejar apurar por nadie"

El empresario señaló: "Siempre hemos manejado esto con criterios empresariales y eso no va a cambiar ahora; de modo que no nos vamos a dejar apurar por nadie”, sostuvo el empresario gallego, sugiriendo que se tomará el tiempo necesario para analizar los términos de la rescisión del contrato antes de emprender acciones legales.

Mientras tanto, el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, gobierno uruguayo adelantó que profundizará las acciones legales correspondientes (tanto a nivel penal como civil), Mario Cardama fue cauto en responder: “Ya habrá oportunidad de discutir todos estos temas y veremos a quién le asistía razón”, cerró.