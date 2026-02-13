Minutos después del anuncio del presidente Yamandú Orsi de rescindir el contrato con Cardama para la construcción de dos patrullas oceánicas (OPV) y el anuncio del inicio de acciones por "daños y perjuicios" en el ámbito civil que suma a una denuncia penal presentada a fines del año pasado por presunto "fraude y estafa".
El gallego se tomará su tiempo
Mario Cardama sobre decisión del gobierno uruguayo: "Veremos a quién le asistía razón"
El director del astillero Cardama advirtió que "no nos vamos a dejar apurar por nadie" y que se tomará un tiempo para "estudiar los caminos a seguir".