Política Cardama | gobierno | OPV

El gallego se tomará su tiempo

Mario Cardama sobre decisión del gobierno uruguayo: "Veremos a quién le asistía razón"

El director del astillero Cardama advirtió que "no nos vamos a dejar apurar por nadie" y que se tomará un tiempo para "estudiar los caminos a seguir".

Mario Cardama.

Por Redacción Caras y Caretas

Minutos después del anuncio del presidente Yamandú Orsi de rescindir el contrato con Cardama para la construcción de dos patrullas oceánicas (OPV) y el anuncio del inicio de acciones por "daños y perjuicios" en el ámbito civil que suma a una denuncia penal presentada a fines del año pasado por presunto "fraude y estafa".

La decisión del Poder Ejecutivo, estuvo fundamentada en la invalidez de las garantías presentadas y por la incapacidad técnica del astillero para cumplir con los plazos, algo que venían advirtiendo los inspectores uruguayos enviados a Vigo y recientemente observado por la auditoría técnica de Bureau Veritas.

Cardama: "Vamos a estudiar los caminos a seguir"

Desde Vigo (España), el director del astillero Francisco Cardama S.A., Mario Cardama, fue envió algunas declaraciones a medios de comunicación sobre la noticia surgida este viernes en Torre Ejecutiva y expresó su profundo malestar con la resolución del gobierno uruguayo.

Para Cardama la medida adoptada por el gobierno uruguayo fue precipitada, sosteniendo que el proyecto seguía en marcha y que la ruptura del contrato responde a una decisión más que nada política.

"Entendemos que se ha procedido de manera muy incorrecta y vamos a estudiar los caminos a seguir", dijo Cardama a El País y Montevideo Portal.

"No nos vamos a dejar apurar por nadie"

El empresario señaló: "Siempre hemos manejado esto con criterios empresariales y eso no va a cambiar ahora; de modo que no nos vamos a dejar apurar por nadie”, sostuvo el empresario gallego, sugiriendo que se tomará el tiempo necesario para analizar los términos de la rescisión del contrato antes de emprender acciones legales.

Mientras tanto, el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, gobierno uruguayo adelantó que profundizará las acciones legales correspondientes (tanto a nivel penal como civil), Mario Cardama fue cauto en responder: “Ya habrá oportunidad de discutir todos estos temas y veremos a quién le asistía razón”, cerró.

