Estas polémicas conclusiones de Sotelo, motivaron la inmediata respuesta de Jorge Díaz quien compartiendo la publicación del exdirector del Secan, escribió:

“Otro que no sabe leer o escribe de mala fe. Quién hablo de prohibir? Soy partidario de la libertad de expresión y contrario a cualquier tipo prohibición. Simplemente me pregunté si usar o no una red social y salieron todos los cuzcos rabones a ladrar contra el viento.” remató el abogado.