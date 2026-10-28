Más de 27.000 inmigrantes podrán acceder a la residencia en Uruguay

La adopción de este mecanismo extraordinario no es inédita; la administración de Luis Lacalle Pou ya había recurrido a decretos similares y prórrogas consecutivas para descomprimir la asfixia del sistema de regularización. Aunque la continuidad de este tipo de herramientas normativas entre gobiernos de distinto signo político podría interpretarse a primera vista como el esbozo de una "política de Estado", la persistencia de las trabas demuestra lo contrario. El recurso reiterado a decretos coyunturales confirma que el problema de fondo —la falta de una arquitectura institucional ágil y sostenible para la gestión migratoria— sigue sin resolverse de manera estructural.

¿Quiénes pueden acceder a la residencia por arraigo?

Hay quienes entraron a Uruguay con la intención de permanecer. Ingresaron por un puesto migratorio regular. No tienen antecedentes penales en los últimos cinco años. Pueden fundamentar sustento de vida porque aportan al BPS o perciben ingresos comprobables. Pero han solicitado el refugio y jamás obtuvieron respuesta.

Entonces el nuevo decreto deja en claro que puedan acceder a las residencias aquellos extranjeros que entraron al país antes del 1 de enero de 2026 y…