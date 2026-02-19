Hacete socio para acceder a este contenido

Política Perú | presidente | izquierda

Institucionalidad inestable

José María Balcázar nuevo presidente interino del Perú tras decisión del Congreso

Perú nombra a su octavo mandatario en una década tras la salida de Jerí. Balcázar liderará el país en los cuatro meses previos al cambio de mando.

Presidente interino de Perú
El Congreso de la República del Perú eligió este miércoles a José María Balcázar como el nuevo presidente encargado del país. Balcázar asume el liderazgo del Ejecutivo con la misión crítica de conducir la transición democrática y garantizar la transparencia de las próximas elecciones generales. Proviene de filas de izquierda y fue propuesto por el partido que ganó las elecciones con Castillo como presidente.

Balcázar, quien encabezaba una de las cuatro listas para la Mesa Directiva del Parlamento, completará el periodo anual 2025-2026. Su designación se produce tras la salida de José Jerí, quien ocupaba el cargo de forma interina desde la destitución de Dina Boluarte en octubre de 2025.

Transición en el ejecutivo

A diferencia de la vacancia que retiró a Boluarte del poder, el cambio de mando actual se produjo mediante una moción de censura a la Mesa Directiva, mecanismo que removió a Jerí de la presidencia del Congreso y, por consecuencia, de la jefatura de Estado.

Con este nombramiento, Perú suma su octavo mandatario en menos de una década, una cifra que refleja la persistente volatilidad política que atraviesa la nación desde el año 2016.

Llamado a la estabilidad y el consenso

A pesar de la rotación en el poder, el Ejecutivo ha buscado transmitir calma a la ciudadanía y a los mercados internacionales. Ernesto Álvarez, presidente del Consejo de Ministros saliente, calificó el relevo como un proceso natural de la dinámica parlamentaria.

"El hecho de haber perdido el mandato político no entraña un drama personal ni consecuencias graves para el país. Refleja lo que debe ser la caída de un gobierno: una oportunidad para servir al Perú a través del Estado sin disputas graves", señaló Álvarez.

El gobierno saliente ha manifestado su total disposición para colaborar con la gestión de Balcázar, enfatizando que el objetivo primordial en los próximos cuatro meses es "encontrar los consensos adecuados para tener unas elecciones generales libres e imparciales".

Hoja de ruta electoral

El mandato de José María Balcázar tiene una fecha de caducidad clara: el 28 de julio de 2026, día en que entregará la banda presidencial al ganador de los comicios. El calendario electoral se mantiene firme:

  • 12 de abril: Primera vuelta de las elecciones generales.

  • 7 de junio: Segunda vuelta (balotaje) prevista.

Balcázar culminará el periodo constitucional iniciado originalmente por Pedro Castillo en 2021, cerrando así uno de los ciclos políticos más complejos en la historia reciente del país andino.

