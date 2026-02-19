José María Balcázar nuevo presidente interino del Perú tras decisión del Congreso

Con este nombramiento, Perú suma su octavo mandatario en menos de una década, una cifra que refleja la persistente volatilidad política que atraviesa la nación desde el año 2016.

Llamado a la estabilidad y el consenso

A pesar de la rotación en el poder, el Ejecutivo ha buscado transmitir calma a la ciudadanía y a los mercados internacionales. Ernesto Álvarez, presidente del Consejo de Ministros saliente, calificó el relevo como un proceso natural de la dinámica parlamentaria.

"El hecho de haber perdido el mandato político no entraña un drama personal ni consecuencias graves para el país. Refleja lo que debe ser la caída de un gobierno: una oportunidad para servir al Perú a través del Estado sin disputas graves", señaló Álvarez.

El gobierno saliente ha manifestado su total disposición para colaborar con la gestión de Balcázar, enfatizando que el objetivo primordial en los próximos cuatro meses es "encontrar los consensos adecuados para tener unas elecciones generales libres e imparciales".

Hoja de ruta electoral

El mandato de José María Balcázar tiene una fecha de caducidad clara: el 28 de julio de 2026, día en que entregará la banda presidencial al ganador de los comicios. El calendario electoral se mantiene firme:

12 de abril: Primera vuelta de las elecciones generales.

7 de junio: Segunda vuelta (balotaje) prevista.

Balcázar culminará el periodo constitucional iniciado originalmente por Pedro Castillo en 2021, cerrando así uno de los ciclos políticos más complejos en la historia reciente del país andino.