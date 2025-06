Justicia extendió hasta octubre el plazo para la investigación del caso Penadés

Según consignó Subrayado (Canal 10), el abogado de las víctimas, Juan Raúl Williman, argumentó a favor de conceder la prórroga a la Fiscalía, por el derecho de las víctimas que aún no declararon de ser escuchadas. Sostuvo que no otorgar la prórroga, no le permitiría al equipo fiscal continuar la investigación.