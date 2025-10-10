"Slim miente", afirma director de Observacom en respuesta a dichos del dueño de Claro

Recuerda que Claro es "una empresa 70 veces más grande que Antel y recibe en Uruguay millonarias exoneraciones a sus inversiones, algo que la empresa pública no puede hacer".

"Pregunten en México o Colombia qué tan respetuoso es de la "competencia libre y abierta" en países donde tiene posición dominante", concluye Gómez.

¿Qué dijo Slim?

Durante una entrevista con el portal El Observador, Slim afirmó que "en Uruguay las telecomunicaciones son del gobierno y no te dan permiso de nada. No sé para qué lo abrieron. No te dan permisos de televisión de paga, no te dan permiso de tal cosa. Uruguay controla las telecomunicaciones, no sé qué participación tenga pero muy alta. No está abierto a la competencia”.

El empresario mexicano concluye que “la verdad es que no debemos estar en Uruguay”.

Según datos proporcionados por la Unidad de Regulación de Servicios de Comunicación (Ursec), Claro se ubica en tercer lugar en el mercado móvil de Uruguay. En servicios móviles tiene el 16% (1.192.804), contra 22% de Movistar (1.623.841) y 62% de Antel (4.414.264), mientras que en suscripciones a telefonía móvil tiene el 22% del mercado, contra el 29% de Movistar y 49% de Antel.