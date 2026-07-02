Rendición de Cuentas: Gobierno exonerará de IVA a materiales para cooperativas de vivienda.

Durante la presentación, la jerarca señaló que la medida forma parte de un conjunto de acciones que el ministerio desarrolla junto con las federaciones de cooperativas, los Institutos de Asistencia Técnica (IAT) e INACOOP para fortalecer y actualizar el sistema cooperativo de vivienda.

En ese marco, indicó que desde hace más de un año funcionan mesas de trabajo destinadas a revisar distintos aspectos del modelo. "Desde hace más de un año se desarrolla un proceso de diálogo a través de mesas de trabajo, orientadas a revisar y actualizar distintos aspectos del Sistema Cooperativo de Vivienda. En estos ámbitos se abordan temas vinculados a la normativa, la gestión, el trabajo con los Institutos de Asistencia Técnica y otros aspectos específicos del cooperativismo con el objetivo de modernizar el sistema, mejorar los procesos de trabajo y adecuarlo a los desafíos sociales actuales", sostuvo.

Paseyro agregó que también se trabaja en adecuar los mecanismos de acceso de las cooperativas a los sorteos de financiamiento, de acuerdo con el grado de avance de cada proyecto.

Entre las modificaciones implementadas, destacó que las convocatorias para presentar anteproyectos y proyectos ejecutivos dejaron de realizarse una sola vez al año y pasaron a contar con dos llamados anuales. Según afirmó, "eso permitirá que las cooperativas dispongan de más instancias para presentar los recaudos necesarios e incorporarse al programa".

En cuanto a la ejecución de la política habitacional, la ministra informó que entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025 finalizaron las obras de 67 cooperativas, que representan 2.101 viviendas. A esa cifra se suman otras 22 cooperativas terminadas entre diciembre de 2025 y marzo de este año, con un total de 694 viviendas.

Además, anunció que actualmente hay 177 cooperativas en ejecución, equivalentes a 5.424 viviendas, y reafirmó que el desarrollo del cooperativismo constituye uno de los principales objetivos del gobierno para ampliar el acceso y la permanencia en una vivienda adecuada.

"Un histórico y justo reclamo de las federaciones de vivienda"

Por su parte, la presidenta de INACOOP, Graciela Fernández, calificó el anuncio como una "jornada especial" y afirmó que la exoneración del IVA responde a "un histórico y justo reclamo de las federaciones de vivienda".

Fernández sostuvo que el artículo incorporado a la Rendición de Cuentas "no hace otra cosa que honrar el compromiso asumido, al tiempo que también reconoce lo estratégico y justo del reclamo que favorecerá un mayor desarrollo del cooperativismo, que consideramos es el mejor sistema de vivienda social y pública".

La titular de INACOOP señaló además que, de acuerdo con los datos del último Censo Nacional, el 5% de los hogares del país corresponde a viviendas cooperativas. A su entender, esa información refleja el aporte histórico del sector y anticipó que la nueva normativa permitirá impulsar un crecimiento que podría duplicar la cantidad de cooperativas de vivienda en el futuro.