Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Cámara | acuerdo |

750 millones de personas

La Cámara de Diputados aprobará este jueves de forma definitiva el acuerdo Mercosur-UE

Tanto el gobierno como el Frente Amplio y la oposición quieren ser los primeros en el Mercosur en aprobar el acuerdo, que comenzará a regir de forma provisoria.

La Cámara de Diputados aprobará hoy de forma definitiva el acuerdo Mercosur y la Unión Europea.

La Cámara de Diputados aprobará hoy de forma definitiva el acuerdo Mercosur y la Unión Europea.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

La Cámara de Diputados se reúne este jueves desde el mediodía para terminar de aprobar el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, firmado en Asunción, Paraguay, a comienzos de enero.

El miércoles de tarde, sobre la hora 18, el acuerdo fue votado por unanimidad en el Senado. Los tres partidos políticos representados en el Senado aprobaron el acuerdo y lo derivaron a Diputados de forma urgente, para que este jueves reciba la aprobación definitiva.

El canciller Mario Lubetkin anunció que estará en el Parlamento para presenciar y acompañar la sanción definitiva del proyecto de ley que ratifica el acuerdo, que crea una zona de libre comercio de 750 millones de personas.

Tanto el gobierno como el Frente Amplio y la oposición quieren ser los primeros en el Mercosur en aprobar el acuerdo, que comenzará a regir de forma provisoria.

El más grande acuerdo comercial

Al momento de la votación, el miembro informante, el senador del Frente Amplio (FA) Daniel Caggiani, calificó el tratado como “el más grande acuerdo comercial que ha firmado Uruguay en toda su historia de 200 años”. “Hoy es un día histórico para Uruguay”, aseguró.

El legislador del oficialismo puntualizó que este miércoles únicamente se dio sanción al acuerdo interino de comercio (ITA); no se puso en consideración el acuerdo de asociación (EMPA), que ingresará al Parlamento uruguayo cuando lo firmen los países europeos.

Caggiani señaló que, una vez que el tratado entre en vigencia, “la Unión Europea va a conceder preferencias arancelarias al 92% del comercio del Mercosur y del universo arancelario en diez años”, mientras que “el Mercosur, en los primeros diez años, va a conceder preferencias arancelarias al 72% de la producción de la Unión Europea”. De este modo, se trata de “conciliar las asimetrías de desarrollo relativo que tienen ambas regiones”, señaló.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar