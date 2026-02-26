La Cámara de Diputados aprobará este jueves de forma definitiva el acuerdo Mercosur-UE

Tanto el gobierno como el Frente Amplio y la oposición quieren ser los primeros en el Mercosur en aprobar el acuerdo, que comenzará a regir de forma provisoria.

El más grande acuerdo comercial

Al momento de la votación, el miembro informante, el senador del Frente Amplio (FA) Daniel Caggiani, calificó el tratado como “el más grande acuerdo comercial que ha firmado Uruguay en toda su historia de 200 años”. “Hoy es un día histórico para Uruguay”, aseguró.

El legislador del oficialismo puntualizó que este miércoles únicamente se dio sanción al acuerdo interino de comercio (ITA); no se puso en consideración el acuerdo de asociación (EMPA), que ingresará al Parlamento uruguayo cuando lo firmen los países europeos.

Caggiani señaló que, una vez que el tratado entre en vigencia, “la Unión Europea va a conceder preferencias arancelarias al 92% del comercio del Mercosur y del universo arancelario en diez años”, mientras que “el Mercosur, en los primeros diez años, va a conceder preferencias arancelarias al 72% de la producción de la Unión Europea”. De este modo, se trata de “conciliar las asimetrías de desarrollo relativo que tienen ambas regiones”, señaló.