"La casa está en orden": Oddone ratifica ruta fiscal del gobierno

Metas fiscales

"El resultado observado del cierre fiscal del año 2025 está en línea con lo proyectado en el Presupuesto Nacional", señaló Oddone. Y aseguró que las proyecciones del gobierno se cumplieron y el resultado fiscal fue "exactamente igual" al previsto en el Presupuesto Nacional.

Para el cierre de 2025 el resultado fiscal estructural fue de -3,9%, mientras que el global ascendió a -4,1%. Para 2026, el Ministerio de Economía prevé que el país crezca 2,2%.

"No tenemos ningún elemento sobre la mesa que nos permita a nosotros, al igual que a los analistas, alterar las proyecciones macroeconómicas que teníamos previstas en agosto de 2025", dijo Oddone.

"Las metas operativas fueron cumplidas. El resultado fiscal estructural arroja el resultado de cumplimiento de meta", señaló el economista y agregó que el "tope de deuda" fue cumplido.

"La deuda neta tuvo una leve mejora en 2025, pero somos conscientes de que la leve mejora está asociada a un fenómeno especial y específico que es la evolución del tipo de cambio que tuvo lugar sobre todo en la última parte del año", reconoció.

Por esta razón, Oddone señaló que no hay "ningún elemento" que haga pensar al gobierno que es necesario "alterar las proyecciones macroeconómicas" para 2026.