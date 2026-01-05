La inflación en 2025 fue la más baja desde 2001

Desde la oposición y sectores académicos advierten que la baja inflación, si bien positiva, no debe leerse de manera aislada. Señalan que el control de tarifas, la apreciación del peso y el freno al gasto público contribuyeron a contener los precios, pero a costa de menor dinamismo económico y tensiones en el mercado laboral.

El oficialismo responde que el desafío era precisamente ordenar la macroeconomía tras años de volatilidad, y que recién ahora se dan las condiciones para una recuperación sostenida. El IPC récord se convierte así en un símbolo: para unos, es el punto de partida de una nueva etapa de crecimiento; para otros, una fotografía engañosa que no alcanza para explicar la realidad de los bolsillos. En cualquier caso, la inflación dejó de ser el principal problema y pasó a ser una herramienta central en la disputa política.