La intendencia de Artigas está "en un limbo", dijo diputado del FA Nicolás Lorenzo

El legislador trajo a flote que diciembre 2022 realizó un pedido de acceso a la información pública luego de que circulara un recibo de sueldo de Estefany Severo, pareja del entonces secretario general de la Intendencia Rodolfo Caram -primo de Pablo-, en el cual figuraba que se cobraban $180.000 de horas extras.

"Nos llamó poderosamente la atención que desde la Intendencia enviaron el costo total de horas extras. Hicimos el cálculo y estamos hablando de 8 millones de dólares en horas extra, que no estaba especificada en ese mismo documento", detalló Lorenzo.

En relación a Dos Santos y su condena por usurpación de cargo, Lorenzo sostuvo que esto implica que la exlegisladora "cumplía funciones que no eran debidas". Detalló que Dos Santos daba órdenes desde la Intendencia: "Sueldos, aumento de grados, horas extras, discrecionalidad en obras, contrataciones, ceses".

"Siempre supimos que la diputada [Dos Santos] estaba, en base a su redes sociales, en el despacho del intendente, era medio raro, y mirábamos las actas del Parlamento y no venía casi nunca".

La Intendencia de Artigas en un limbo

Lorenzo explicó por qué la comuna norteña aún continúa acéfala, dado que ni Caram ni Dos Santos (la segunda en la línea de sucesión podrían asumir funciones al tener la ciudadanía suspendía tras su condena.

"El tercero en sucesión de la Intendencia falleció, era Augusto Rodríguez, quien le sigue es Elita Volpi (...) que está siendo indagada por una estafa de 20 millones de dólares en Artigas, el que sigue es Mario Predebón, un productor arrocero que no tiene vinculación política con la Intendencia, pero no se le ha visto, no se sabe cual es su vínculo actual. El que iría a asumir la intendencia es el presidente de la Junta Departamental, así que no sabemos si va a asumir Volpi, Predebón, o el presidente de la Junta, hasta la fecha no hay nadie", manifestó Lorenzo.