La Jutep investiga al intendente de Maldonado, Enrique Antía

El artículo 152º del Decreto Departamental nro. 3881/2011, al que refiere la resolución de Antía, establece que la Intendencia “en el marco de la política general de adjudicación de viviendas, está facultada a destinar un mínimo de 20 soluciones habitacionales para ser adjudicadas en forma directa y transitoria, previo informe técnico, con el fin de contemplar casos de vulnerabilidad social extrema".

Obviamente que una ciudadana poseedora de un negocio y de un automóvil con pocos años de antigüedad, y que, según muestra en su muro de Facebook, concurre habitualmente a restaurantes puntaesteños, no se encuentra en situación de “vulnerabilidad extrema”, como exige la norma.

El 12 de abril del año 2020, Bermolen escribió en su Facebook: “Felicito a quien tuvo esta idea de mostrar la vergüenza del centro de Maldonado, cuando llevo 7 años alquilando un local en el centro, que he pagado siempre, quizás con unos días de atraso… la señora dueña del local me pide ‘entregame el local’. ¿No supo esperar la cuarentena que nos toca vivir? Cuando mi respuesta fue ‘no te lo voy a entregar!!!!!!!!!! Porque es de lo que vivo!!!!!!!. Cuando alquilé ese local no era habitable, hoy tiene luz, agua, piso, baño, cocina, está a nuevo!!!!!!!!’”.

Probablemente un sociólogo o asistente social contratado falsificó un informe para que la Intendencia contara con un argumento que permitiera la adjudicación. Al municipio ingresó porque en el presupuesto quinquenal aprobado en el año 2015 Antía logró que sus ediles votaran una norma por la cual “el 30 % de los nuevos ingresos a la Intendencia podrá ser por designación directa”.

Ocurre que en el 2020 Bermolen era integrante de la lista que encabezaba el edil Adolfo Varela (ocupaba la primera suplencia del 4to lugar) y tenía como candidato en las internas al hoy director de Deportes y entonces alcalde de Punta del Este, Martín Laventure. Justo el organismo donde ingresó la señora.

En las últimas internas integró la lista 2020 del PN, que promovía a Álvaro Delgado para la presidencia y a Miguel Abella como candidato a intendente de Maldonado. Mary Nellys Bermolen aparece en el lugar 57.

La señora habría sido denunciada por varios de sus vecinos con los que tenía problemas de relacionamiento y entonces la pasaron a un complejo de la Agencia Nacional de Viviendas, ubicado cerca del predio ferial. Allí la va a buscar, y luego lleva de regreso, todos los días una camioneta del Municipio de Punta del Este.

Las repercusiones en Maldonado

En la sesión del 8 de mayo del 2018, el edil frenteamplista Sergio Duclosson se refirió al tema y afirmó que “todos los días están llegando casos nuevos sobre el otorgamiento de viviendas en la modalidad comodato. Y da la casualidad que los tres o cuatro casos que tengo en este momento son de adherentes y militantes del Partido Nacional, y tengo las pruebas”.

Agregó que uno de ellos refiere “a una señora que fue contratada en la Dirección de Cultura para cierto trabajo, bajo la modalidad de monotributista asociativo del Mides, se le renueva un contrato en la Dirección General de Cultura el 29 de diciembre de 2017. Pero lo llamativo es que cinco días después a esa misma persona se le otorga una vivienda bajo la modalidad comodato. Y acá están las pruebas, acá están las resoluciones de la Intendencia de Maldonado y acá está la foto de la señora con el intendente Enrique Antía”, afirmó Duclosson.

Luego hizo referencia al caso de Bermolen, “comerciante de la zona de Maldonado, tiene una peluquería en el centro, su hijo concurre a una institución privada, tiene auto. A esta señora también se le entrega una vivienda en Cañada Aparicio. Comerciante de Maldonado, peluquera, con hijo que concurre a una institución privada, con auto… Me pregunto cuál es la vulnerabilidad social extrema”. “Ocurre que la encontramos en una lista del Partido Nacional, así como otros casos que me están llegando ahora que también tienen militancia en el Partido Nacional”, dijo el edil.

Según afirmó el referido edil, “en el período pasado Antía también adjudicó una vivienda a la exesposa de uno de sus directores de confianza”.

Duclosson sostuvo que “los ediles de esta Junta tenemos el derecho de saber cómo se mide la vulnerabilidad, y creo que todos tendríamos que tener esos informes técnicos, saber quién los firma y bajo qué elementos los firma. Porque lo peor que nos puede pasar lo digo con todo respeto, compañeros, porque tengo mucho respeto hacia todos ustedes es que esta Intendencia se convierta en una agencia de colocaciones y de entrega de viviendas. Que se entreguen viviendas bajo la modalidad de comodato con esta liviandad me parece un hecho totalmente fuera de lo normal y muy grave”, afirmó.

Duclosson realizó un pedido de informes dirigido a la Intendencia con el que pretendía saber cuántas viviendas se han entregado bajo la modalidad de comodato, a quiénes se adjudicaron y quién es el asistente social que firma los informes sobre vulnerabilidad. Pero jamás recibió la respuesta.

Ana Antúnez, también edila frentista, tuvo que recurrir a la ley de acceso a la información pública para reclamar a la Intendencia que diga:

Cuántos apartamentos del complejo B75, ubicado en continuación Avenida Aiguá, entregó la Agencia Nacional de Viviendas a la Intendencia de Maldonado en el período 2021–2023.

Cuál fue el mecanismo de adjudicación de esas viviendas y que informe si fue por sorteo o adjudicación directa.

Copias de las resoluciones en ambos casos.

Detallar nombre de los beneficiarios, requisitos solicitados, criterios y formas de las adjudicaciones.

El 19 de enero de este año la Intendencia respondió que “varios apartamentos de ese complejo se encuentran vacíos”. Luego adjunta decenas de formularios de Inspección de Viviendas en los que constan los nombres de los ocupantes y cómo accedieron a la vivienda. Se informa que “fueron 13 los apartamentos adjudicados por la Intendencia” en ese complejo. Se aclara que “todos fueron entregados como usufructuarios provisorios y no como promitentes compradores”.

En cuanto a los criterios utilizados en la ocasión, se responde que son requisitos excluyentes:

Que el jefe de hogar justifique una ocupación formal con cobertura previsional.

Que el ingreso mensual sea igual o mayor a 40.000 pesos, teniendo en cuenta que la cuota es igual o mayor a 10.000 pesos mensuales.

Los siguientes son requisitos que incrementan la probabilidad de acceder al alojamiento en forma provisional:

Jefa de familia sola o con hijos a cargo

Adulto mayor

Parejas jóvenes

Luego, la Intendencia aporta una planilla con los nombres de quienes ocupan una vivienda con carácter provisorio. No se aportan más datos porque, según afirman, “debe respetar la obligación de no revelar información personal”.

En la nómina no aparece Mary Nellys Bermolen, pero sí su hijo, Juan Pablo Araújo, a quien se señala como “empleado privado”. Pero la señora Bermolen vive en ese lugar, tanto que los gastos comunes están a su nombre (en el listado figura como deudora de 4 meses) y todos los vecinos son testigos de que una camioneta del Municipio puntaesteño la pasa a buscar y la regresa todos los días.

Por su parte, el semanario local Crónicas del Este es el único medio de Maldonado que ha publicado varios informes sobre la adjudicación de la primera casa a esta señora.

La Investigación de la Jutep

Semanas atrás, la Jutep recibió una denuncia que refería la adjudicación a la señora Bermolen y su condición de militante del Partido Nacional. El directorio del organismo consideró el tema el pasado viernes y por unanimidad resolvió solicitar a la Intendencia de Maldonado el envío de todo el expediente referido a esta adjudicación; el informe técnico que estableció la situación de vulnerabilidad; el legajo funcional de Bermolen; todas las actuaciones realizadas por la Dirección de Higiene en su peluquería de la ciudad de Maldonado y en la de Aiguá y cuando se otorgaron las habilitaciones higiénicas y cuántos vehículos tiene empadronados a su nombre.

Una fuente del organismo dijo a Caras y Caretas que “este caso tendría mucha similitud con el de la exministra Irene Moreira al frente del Ministerio de Vivienda”.

La Jutep ya tiene en su poder mucha documentación, pero esperan poder cotejarla con la que “seguro enviará la Intendencia de Maldonado”.

Bermolen tiene buenos vínculos

Dos hechos que tuvieron a Mary Nellys Bermolen como protagonista revelan sus más que excelentes relaciones al más alto nivel de la Intendencia. En diciembre del 2022 se inauguraron las nuevas instalaciones del Municipio de Punta del Este donde antes funcionaba la vieja estación Ancap de la avenida Gorlero. Luego de los actos, y cuando se retiraba, Bermolen increpó duramente y a los gritos a la directora de Asuntos Jurídicos de la Intendencia, Adriana Graziuso. Un video del incidente se hizo viral y en él no se oye lo que Bermolen dice al principio, pero sí la respuesta de la jerarca: “Sabemos quién sos. No te metas conmigo, no te metas conmigo¨, dice Graziuso, airadamente. Entonces Bermolen le grita “sos una vieja desubicada” y la directora general vuelve a la carga y termina diciendo “pero qué horrible”. También interviene el esposo de Graziuso y le grita a Bermolen “vos no vas a llegar a vieja” y sigue “pero pará, la prostituta esta, muchacho, ¿pero qué pasa? Estamos todos locos”. En determinado momento, Bermolen le grita a la directora: “Te voy a hacer echar de la Intendencia”.

De acuerdo a la información proporcionada por varias fuentes, ambas mujeres han mantenido varios desencuentros aparentemente motivados en que, durante su época como jueza penal, “Graziuso procesó a la mujer y a su pareja de entonces por una causa referida a narcotráfico”. Curiosamente la funcionaria no fue sancionada.

En agosto del 2023, el inspector Erode Ruíz volvió a encabezar la Jefatura de Policía de Maldonado, luego de que fuera destituido su antecesor, comisario Julio Pioli.

Casi enseguida fue protagonista de un incidente ocurrido exactamente frente a la seccional 1ra, cuando algunos policías quisieron detener a un joven que circulaba en un auto con escape libre y parlantes a mucho volúmen. Efectivos de esa seccional detuvieron el vehículo y el hombre se insolentó. En determinado momento tomó su celular y dijo a los policías: “¿Por qué no hablás con mi jefe?”, mientras les exhibía el número del intendente Antía.

El joven se resistió al arresto y entonces Ruíz, que veía los hechos desde su despacho del edificio de la jefatura ubicado a pocos metros, bajó rápidamente y al grito de “¡Mierda, respetá a la Policía, atrevido! ¡Respetá a la Policía, vos tenés que respetar a la Policía! A la Policía hay que respetarla”, lo agredió a cachetazos.

El joven es el hijo de Bermolen. Ella misma lo identificó en un video que publicó en Facebook: “Me indigna lo equivocado que estamos!!! Estamos muy mal, ocúpense realmente de lo que tienen que hacer que no es poco, la delincuencia que hay y nadie ve nada”, dijo la mujer.

Curiosamente, esa fue la última aparición pública de Ruíz, quien permanece en su cargo.