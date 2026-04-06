"La salud mental no puede esperar": Viera exige ejecutar el plan y reforzar el interior

El senador subrayó que el plan nacional de salud mental no se limita a la ley vigente, sino que “la integra, pero es mucho más amplio”. En ese sentido, incluye la reglamentación de artículos aún pendientes, la incorporación de políticas como el plan de prevención del suicidio y un enfoque comunitario que también aborda problemáticas como el consumo de drogas.

Uno de los aspectos que destacó como innovador es la construcción de planes departamentales. “Cada departamento tiene su plan de acción y eso es algo nuevo. Los que más saben son los que viven la realidad”, indicó, poniendo como ejemplo avances en departamentos como Colonia y Río Negro.

Salud mental: interior del país

Sin embargo, el diagnóstico más crítico lo situó en el interior del país. “Si estamos mal en salud mental, en el interior es complejísimo”, sostuvo. Y agregó: “Allá no tenés ni pagando un lugar para poder atender un familiar que esté con problemas de salud mental”.

En esa línea, cuestionó la falta de alternativas en el resto del territorio. “Hoy, si alguien entra en crisis, o lo internás en Montevideo o lo llevás a una sala común del hospital, donde hay que poner un cuidador porque los enfermeros no dan abasto”, explicó.

Para revertir esta situación, planteó la necesidad de regionalizar la atención. “Hay que generar hospitales de día, lugares de medio camino, espacios donde atender una crisis sin que todo dependa de Montevideo”, señaló.

Viera también insistió en que el abordaje debe ser integral y coordinado entre todos los prestadores de salud. “Necesitamos que todo el sistema nacional integrado de salud funcione como aliado. No alcanza con ASSE, tienen que participar todos”, afirmó.

Escasez de profesionales

“Siempre miramos la salud mental desde las consecuencias, cuando el problema ya está instalado. Tenemos que trabajar antes”, sostuvo.

En ese marco, advirtió sobre la escasez de profesionales en varias regiones del país. “Si miramos Artigas o Rivera, la presencia de psicólogos es prácticamente nula, y psiquiatras ni que hablar. Psiquiatras infantiles, menos todavía”, detalló.

Para enfrentar esta carencia, indicó que ya se están explorando líneas de trabajo con la Universidad de la República. “Tenemos que generar estímulos o acuerdos en la formación para que los profesionales puedan formarse y trabajar en el interior”, explicó.

Finalmente, destacó como “central y rector” lograr un acuerdo político amplio que garantice la continuidad del plan más allá de los cambios de gobierno. “No es un problema que se resuelva de un día para el otro, ni siquiera en diez años. Pero con acuerdos políticos las cosas se facilitan”, afirmó.