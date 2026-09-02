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Política Cerimedo | operaciones | derecha

Las redes de desinformación

Cerimedo: revelan el entramado transnacional de las operaciones políticas del "estratega"de derecha

Investigación de Cubadebate revela cómo la red del operador Fernando Cerimedo adapta el discurso MAGA en la política de América Latina.

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El caso Cerimedo 
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Por Redacción de Caras y Caretas

Una exhaustiva investigación publicada por el Observatorio de Medios de Cubadebate el 24 de agosto de 2026 reconstruye la compleja red empresarial, comunicacional y política que vincula al consultor argentino Fernando Cerimedo con los centros de poder de Miami y Washington. El informe examina el impacto de esta infraestructura transnacional y cómo su discurso se adapta a la conversación pública latinoamericana bajo la lógica del «absolutismo cultural».

Radiografía de un operador político

Fundador de La Derecha Diario y directivo de la consultora Numen, Cerimedo ha participado en campañas de figuras clave de la nueva derecha como Javier Milei (Argentina), Jair Bolsonaro (Brasil), Rodrigo Paz (Bolivia) y Nasry Asfura (Honduras).

Actualmente se encuentra bajo detención preventiva en Bolivia, imputado por tentativa de feminicidio contra su expareja Nadia Beller, además de enfrentar investigaciones por supuesto enriquecimiento ilícito y presuntos vínculos con el narcotráfico.

Marco teórico: del imperialismo al absolutismo cultural

El análisis se sustenta en la investigación de Olga Rosa González Martín e Hilda Saladrigas Medina (2026), de la Universidad de La Habana. Las académicas proponen el concepto de «absolutismo cultural» para describir cómo las narrativas de la guerra cultural norteamericana se homogeneizan y colonizan los marcos de interpretación de otras sociedades, logrando que discursos importados parezcan expresiones locales y autóctonas.

Metodología y visibilidad en cifras

El Observatorio analizó una base de datos de 5.286 publicaciones únicas en Facebook (registradas entre el 1 de enero de 2022 y el 30 de agosto de 2026), las cuales acumularon 4,7 millones de interacciones y casi 39 millones de reproducciones de video.

El 85,98% de las menciones (4.545 publicaciones) se concentró en apenas trece días, entre el 18 y el 30 de agosto de 2026, coincidiendo con la detención de Cerimedo en Bolivia y revelando un entramado que operaba bajo perfil.

Argentina lidera la distribución con un 42,83% de las piezas, seguida por Bolivia (28%), México (7,61%), Brasil, Chile y Honduras.

Traducción local y legitimidad transnacional

El informe destaca la plasticidad narrativa con la que opera la red. Los repertorios políticos —como el rechazo al comunismo o las denuncias de fraude— son adaptados por actores locales a sus respectivas crisis nacionales. Este fenómeno conecta con el concepto de caudillo courtship, donde líderes y consultores latinoamericanos buscan validación en el ecosistema MAGA de Estados Unidos. Washington ya no necesita imponer mensajes; los operadores regionales los territorializan y los presentan como respuestas autóctonas.

Ingeniería conductual y batalla cultural permanente

Vinculado a tecnologías de segmentación y a figuras como Brad Parscale, el modelo de Cerimedo prioriza la «batalla cultural permanente». A través de la comunicación emocional y los algoritmos, distintas audiencias reciben contenidos adaptados a sus realidades locales, convergiendo en un repertorio interpretativo común que disputa las categorías fundamentales con las que se construye la política en América Latina.

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