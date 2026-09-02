Cerimedo: revelan el entramado transnacional de las operaciones políticas del "estratega"de derecha

Marco teórico: del imperialismo al absolutismo cultural

El análisis se sustenta en la investigación de Olga Rosa González Martín e Hilda Saladrigas Medina (2026), de la Universidad de La Habana. Las académicas proponen el concepto de «absolutismo cultural» para describir cómo las narrativas de la guerra cultural norteamericana se homogeneizan y colonizan los marcos de interpretación de otras sociedades, logrando que discursos importados parezcan expresiones locales y autóctonas.

Metodología y visibilidad en cifras

El Observatorio analizó una base de datos de 5.286 publicaciones únicas en Facebook (registradas entre el 1 de enero de 2022 y el 30 de agosto de 2026), las cuales acumularon 4,7 millones de interacciones y casi 39 millones de reproducciones de video.

El 85,98% de las menciones (4.545 publicaciones) se concentró en apenas trece días, entre el 18 y el 30 de agosto de 2026, coincidiendo con la detención de Cerimedo en Bolivia y revelando un entramado que operaba bajo perfil.

Argentina lidera la distribución con un 42,83% de las piezas, seguida por Bolivia (28%), México (7,61%), Brasil, Chile y Honduras.

Traducción local y legitimidad transnacional

El informe destaca la plasticidad narrativa con la que opera la red. Los repertorios políticos —como el rechazo al comunismo o las denuncias de fraude— son adaptados por actores locales a sus respectivas crisis nacionales. Este fenómeno conecta con el concepto de caudillo courtship, donde líderes y consultores latinoamericanos buscan validación en el ecosistema MAGA de Estados Unidos. Washington ya no necesita imponer mensajes; los operadores regionales los territorializan y los presentan como respuestas autóctonas.

Ingeniería conductual y batalla cultural permanente

Vinculado a tecnologías de segmentación y a figuras como Brad Parscale, el modelo de Cerimedo prioriza la «batalla cultural permanente». A través de la comunicación emocional y los algoritmos, distintas audiencias reciben contenidos adaptados a sus realidades locales, convergiendo en un repertorio interpretativo común que disputa las categorías fundamentales con las que se construye la política en América Latina.