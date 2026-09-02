Parque Roosevelt: vecinos iniciarán una acción judicial para frenar proyectos privados

“Nos enteramos gracias a un fotógrafo, también periodista, que estuvo paseando por el parque ayer y vio que [los árboles] estaban pintados”, relató. “La gente recorre el parque, la gente viene a disfrutar del parque como parque. Hay un edil que dijo que no venía ni el loro, pero se ve que no pasó por acá un domingo”, sostuvo.

La zona prevista para el proyecto comprende unas cuatro hectáreas, de acuerdo con la descripción realizada por la entrevistada. Allí se instalaría un campo de golf destinado a la práctica y no a la competencia. La iniciativa está vinculada a la AUG, que recibió este año en comodato por parte de la Intendencia de Canelones una superficie de 4,2 hectáreas del Parque Roosevelt por un período de 20 años.

Durante el programa, el periodista Federico Gyurkovitz señaló que el proyecto sería “para beneficio de 3900 personas”, en referencia a la cantidad de afiliados que reconoce la asociación.

Tala, césped y mantenimiento

Doris planteó que la intervención no implicaría únicamente la eliminación de árboles. “Porque ahí hay que no solo talar los árboles, sino también hay que plantar césped, modificar el suelo”, explicó.

A su entender, la modificación del terreno y la instalación del césped implicarían además el uso de fertilizantes y pesticidas y un riego permanente.

La integrante de la comisión también cuestionó la posibilidad de que el espacio pueda ser utilizado por escolares, una alternativa que, según indicó, planteó el intendente de Canelones [Francisco Legnani]. “Es un deporte de elite. Es un deporte carísimo”, afirmó, y agregó que alcanza con consultar los precios de los palos, la indumentaria y el calzado utilizados para practicar golf.

Consultada sobre la ubicación concreta donde se instalará la cancha de golf, Doris señaló que el área se encuentra “a 100 metros de Racine y 100 metros al Sur de Giannattasio”. Según explicó, se trata de un sector al que actualmente se accede libremente y que suele recibir visitantes.

“Es un lugar que se llena de gente porque ahí es la entrada libre, no hay ningún cercado, no hay nada”, afirmó.

Reclamos y acción judicial

Doris señaló que, hasta el momento, el único ámbito en el que fueron recibidos fue la Junta Departamental. La comisión también solicitó audiencias con el intendente y ante el Ministerio de Ambiente.

En paralelo, anunció que la comisión de vecinos presentará acciones judiciales: “Estamos para iniciar acciones judiciales. Posiblemente ya la semana que viene estén llegando al juzgado”, afirmó.

Detalló que estas acciones serán en contra la Intendencia de Canelones, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y las empresas privadas instaladas en el parque. "Son acciones de amparo y de no innovar para detener todos los proyectos privados que están y los que puedan venir que no deben estar en un parque nacional público, y menos teniendo fines de lucro".

La comisión difunde información sobre sus acciones a través de sus redes sociales, bajo el nombre Parque Roosevelt para todos.