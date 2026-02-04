El SUNCA emitió un comunicado este miércoles tras el fallecimiento de un trabajador en una obra ubicada en el barrio de Punta Carretas. Ante este suceso, el gremio resolvió convocar a un paro nacional parcial por duelo para la jornada del jueves 5 , el cual se extenderá desde las 9:00 hasta las 13:00 horas en toda la industria.
Medidas sindicales
SUNCA convocó a paro nacional este jueves por muerte de trabajador
Tras el fallecimiento de un operario, el SUNCA exige una ley nacional de salud laboral y una fiscalía especializada para investigar siniestros en obras.