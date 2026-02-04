SUNCA convocó a paro nacional este jueves por muerte de trabajador

Respecto a la medida de fuerza, el Comité Ejecutivo Nacional del sindicato aclaró que en aquellas obras que presenten horarios desfasados, el cumplimiento del paro será determinado por cada asamblea. En el mismo documento, la organización manifestó su solidaridad con los familiares y amigos del trabajador y reafirmó sus demandas históricas en materia de prevención.

En ese sentido, el gremio señaló que continúa convocando a un diálogo nacional sobre seguridad y salud laboral para impulsar una ley nacional sobre la materia. Asimismo, el texto incluye la exigencia de presupuesto para la creación de una fiscalía especializada en accidentes laborales y la implementación de una campaña nacional de sensibilización.

Comunicado completo: