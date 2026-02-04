Hacete socio para acceder a este contenido

Sindicales muerte | trabajador |

Medidas sindicales

SUNCA convocó a paro nacional este jueves por muerte de trabajador

Tras el fallecimiento de un operario, el SUNCA exige una ley nacional de salud laboral y una fiscalía especializada para investigar siniestros en obras.

El incidente se registró en horas de la mañana en una construcción situada en la calle Francisco A. Vidal 762. La víctima fue identificada como Sergio Furtado, de 24 años de edad, quien pertenecía a la planilla de la empresa SIGLE SAS.

Según la información recaudada por el sindicato, "el trabajador fallecido cayó al vacío de una altura de 9 pisos por el ducto del ascensor perdiendo la vida en el momento", mientras que las causas exactas del siniestro se mantienen bajo investigación. El SUNCA subrayó además que "la obra no se encontraba organizada sindicalmente".

Respecto a la medida de fuerza, el Comité Ejecutivo Nacional del sindicato aclaró que en aquellas obras que presenten horarios desfasados, el cumplimiento del paro será determinado por cada asamblea. En el mismo documento, la organización manifestó su solidaridad con los familiares y amigos del trabajador y reafirmó sus demandas históricas en materia de prevención.

En ese sentido, el gremio señaló que continúa convocando a un diálogo nacional sobre seguridad y salud laboral para impulsar una ley nacional sobre la materia. Asimismo, el texto incluye la exigencia de presupuesto para la creación de una fiscalía especializada en accidentes laborales y la implementación de una campaña nacional de sensibilización.

Comunicado completo:

