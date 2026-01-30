Angulo jugará en Peñarol y con bajas Aguirre arma el puzle para la final

Finalmente, Peñarol pretende cerrar otro extremo y Nicolás Vallejo sigue en la mira, aunque el tema no se resuelve, el jugador sigue en León y hasta altura parece difícil.

Aguirre define el equipo para el clásico

Diego Aguirre define por estas horas el once para enfrentar a Nacional el domingo a la hora 20 en el Centenario. El entrenador tuvo algunos amistosos de nivel (River Plate y Colo Colo) para ir proyectando el equipo que presentará, pero en el que perdió piezas como Abel Hernández y Maximiliano Olivera, ambos con esguince de rodilla.

La ausencia del capitán abre una variedad de opciones para cubrir las bandas que pueden repercutir en el once titular. En principio Franco Escobar se asentaría como lateral por ese sector, quedando para definir quien jugaría por derecha. Matías González, en tanto, tendría la mayor cantidad de boletos, aunque la Fiera probó con Emanuel Gularte por ese sector, colocando a Nahuel Herrera y Lucas Ferreira en la zaga.

En el arco estaría Sebastián Britos, mientras que el nueve sería Matías Arezo, aunque también probo ponerlo junto a Batista. Todavía hay camino para recorrer antes de poder tener un equipo más perfilado al detalle.

Al día de hoy, el equipo que proyecta Aguirre irá con: Sebastián Britos, Matías González, Emanuel Gularte, Nahuel Herrera, Franco Escobar; Jesús Trindade, Eric Remedi; Leandro Umpiérrez, Leonardo Fernández, Gastón Togni y Matías Arezo.