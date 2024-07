Lacalle Pou habló de "hacerse la rata" y desató polémica

“Felicito a los expositores que propongan que todavía hay mucha cosa para hacer, para mejorar. Pobre sociedad el día que se crea que plantó e hizo todo. Y eso empieza con dirigentes políticos que se creen tan autosuficientes que después de ellos no hay nada para hacer. Ahora, una del estribo. Yo no fui de los mejores estudiantes. Cuando no iba a un examen y me hacía la rata, era porque me había rifado casi todas las bolillas”, expresó el presidente.