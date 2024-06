Lacalle Pou inauguró obras y de paso le dio un palo a los gobiernos del Frente Amplio

“Cada peso que se le cobro a los uruguayos en impuestos no fue en proyectos fracasados, ni fundidos, ni dilapidados”, subrayó en clara alusión a proyectos frustrados en gobiernos anteriores.

Este fue uno de los temas de su campaña electoral en 2029 al punto que un largo spot mostraba obras e iniciativas inconclusas de los gobiernos frenteamplistas.

En campaña

Horas antes, en Durazno, destacó que “una ciudad unida no quiere decir que toda la sociedad piense lo mismo”.

Y reflexionó: “Ahora que estamos en la moda de que, si pensás muy distinto te cancelamos, no te escuchamos. Estas villas, estas ciudades, estos pueblos tienen mucho que enseñarnos a los que vivimos en ciudades de la tolerancia. A veces voy a un boliche, una familia y me dicen que no se habla de política o de fútbol. Me da mucha pena porque las sociedades se construyen cuando en política y en fútbol pensamos diferente. Es imposible tener una sociedad unida si es incapaz de escuchar al otro”.