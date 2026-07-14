Pasaje a Nueva York: España es el primer finalista del Mundial

Para la segunda mitad el trámite no cambió, los españoles seguían dominando el encuentro y esto volvieron a plasmarlo en el marcador. Una pared fantástica entre Pedro Porro y Dani Olmo, dejaron a Porro cara a cara con Maignan, definiendo de una gran manera para marcar el segundo gol del partido.

España ganó el partido con una jerarquía absoluta y pese a haber comenzado con el pie izquierdo este Mundial, se transformó de manera justa en la primera selección finalista. En cambio, Francia, fue realmente una sombra de lo que supo ser durante el torneo, lejísimos de mostrar algo similar a lo que se había visto en instancias anteriores.

Por segunda vez en su historia, España jugará una final del Mundial, siendo en el año 2010 la primera vez que lo hizo en dónde consiguió consagrarse con el trofeo.

Francia

Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba (30' Maxence Lacroix), Lucas Digne (72' Theo Hernández); Aurelien Tchouameni, Adrien Rabiot (45' Manu Koné); Ousmane Dembélé, Michael Olise (72' Rayan Cherki), Bradley Barcola (57' Desire Doué); Kylian Mbappé.

DT: Didier Deschamps

España

Unai Simón; Pedro Porro (83' Marco Llorente), Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz (77' Pedri); Lamine Yamal, Dani Olmo (77' Mikel Merino), Alex Baena (83' Nico Williams); Mikel Oyarzabal (74' Ferrán Torres).

DT: Luis de la Fuente