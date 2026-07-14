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Mundial |

Jererquía absoluta

Pasaje a Nueva York: España es el primer finalista del Mundial

España jugó con gran categoría, derrotó 2 a 0 a Francia y de esta manera se transformó en la primera selección que disputará el gran encuentro por la copa.

Pedro Porro marcó el segundo para España.

Pedro Porro marcó el segundo para España.
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España es la primera selección finalista de este Mundial, y sabe que el domingo se hará presente en Nueva York buscando el máximo trofeo de selecciones. Los dirigidos por Luis de la Fuente derrotaron 2 a 0 a Francia y aguardan por el ganador del partido entre Argentina e Inglaterra.

El partido comenzó parejo, de ida y vuelta con llegadas para ambos lados. A los 21 minutos, Lucas Digne llegó tarde, golpeó a Yamal y el árbitro marcó penal para España. Mike Oyarzabal fue el encargado de ejecutarlo con un tiro cruzado y fuerte, que hizo imposible cualquier reacción del golero, poniendo en ventaja a España.

Luego del tanto, el partido bajó su ritmo, España dominó la pelota mientras que Francia buscó marcar diferencias desde la velocidad e individualidades.

Para la segunda mitad el trámite no cambió, los españoles seguían dominando el encuentro y esto volvieron a plasmarlo en el marcador. Una pared fantástica entre Pedro Porro y Dani Olmo, dejaron a Porro cara a cara con Maignan, definiendo de una gran manera para marcar el segundo gol del partido.

España ganó el partido con una jerarquía absoluta y pese a haber comenzado con el pie izquierdo este Mundial, se transformó de manera justa en la primera selección finalista. En cambio, Francia, fue realmente una sombra de lo que supo ser durante el torneo, lejísimos de mostrar algo similar a lo que se había visto en instancias anteriores.

Por segunda vez en su historia, España jugará una final del Mundial, siendo en el año 2010 la primera vez que lo hizo en dónde consiguió consagrarse con el trofeo.

Francia

Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba (30' Maxence Lacroix), Lucas Digne (72' Theo Hernández); Aurelien Tchouameni, Adrien Rabiot (45' Manu Koné); Ousmane Dembélé, Michael Olise (72' Rayan Cherki), Bradley Barcola (57' Desire Doué); Kylian Mbappé.

DT: Didier Deschamps

España

Unai Simón; Pedro Porro (83' Marco Llorente), Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz (77' Pedri); Lamine Yamal, Dani Olmo (77' Mikel Merino), Alex Baena (83' Nico Williams); Mikel Oyarzabal (74' Ferrán Torres).

DT: Luis de la Fuente

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