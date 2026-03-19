Lacalle Pou sale a la cancha y ordena a ediles blancos no votar préstamo para obras en la IM

Dentro de los blancos, sin embargo, hay posiciones que van más al choque. Una oposición que no concede. El senador y excandidato a la intendencia Martín Lema cuestionó que el jefe comunal, Mario Bergara, haya planteado este asunto de partidas especiales cuando todavía no se aprobó el presupuesto quinquenal.

La orden de Lacalle Pou

Según publica este jueves Búsqueda, el expresidente Luis Lacalle Pou intervino en la discusión con el objetivo de evitar que el grupo de ediles dé los votos que necesita el oficialismo. La votación del crédito para la comuna, cuyo pago excede el actual período de gobierno, necesita de mayorías especiales en la Junta Departamental para ser arpobada.

El coordinador de la bancada de diputados del Frente Amplio, Carlos Varela, dijo al semanario que saben "el peso" que pone en juego el expresidente Lacalle Pou. "Tuvo una intervenicón en la Junta Departamental ordenando a sus ediles no votar determinadas cosas que enviaba el gobierno departamental".

Varela aseguró que "consta esa información en la Intendencia de Montevideo". De todas maneras aclaró que no cuestiona "la legitimidad" de Lacalle Pou de pedirles a ediles blancos que no voten. "Yo no la comparto, pero es una estrategia electoral válida", dijo el coordinador de la bancada frenteamplista.

Desde el Partido Nacional admitieron que hubo una "sugerencia informal" de Lacalle Pou de no votar las partidas extras para la comuna de Montevideo.

En la última reunión del Directorio del Partido Nacional estuvo sobre la mesa la posibilidad de que haya ediles blancos que den su voto al crédito pedido por Bergara. Y aunque no hay una postura oficial como partido, el dirigente Luis Alberto Heber recordó antecedentes negativos que existen, por ejemplo, el del edil de Canelones, Juan López, que votó un fideicomiso en la administración de Yamandú Orsi y terminó expulsado del partido.