Las preguntas que Abdala realizará a Negro y el resto de autoridades del Ministerio del Interior

¿Qué valoración hace el ministro de los datos presentados el lunes pasado, particularmente los referidos al delito de homicidio (considerando que son datos preliminares), al porcentaje de disminución de las rapiñas y al incremento de los abigeatos?

¿Se continuará con las encuestas de victimización, tan ponderadas por el ministro en la etapa de la transición pero que, sin embargo, no se incluyeron recursos para financiarlas en la ley de presupuesto?

¿Cuál ha sido la evolución de la tasa de esclarecimiento de los homicidios durante el 2025, teniendo en cuenta la mejora registrada a ese respecto desde la creación del departamento respectivo?

¿Cuál ha sido el funcionamiento del llamado sistema integral de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado coordinado por el prosecretario de la Presidencia de la República? Sírvase indicar la secuencia de las reuniones realizadas y la referencia de las resoluciones adoptadas.

Los 1000 cargos de policía pendientes de cumplimiento que fueran anunciados en la campaña electoral, anuncio ratificado en el Consejo de Ministros del 25 de marzo de 2025, ¿se crearán en la próxima rendición de cuentas?

¿El ministerio prevé la ampliación del sistema de detector de disparos conocido como shott spotter? ¿En caso afirmativo, de qué manera se lo piensa financiar?

¿Cuándo se cumplirán los compromisos asumidos con los funcionarios en cuanto a la mejora salarial, el préstamo "limpia sueldos" y la reestructura del fondo de vivienda?

¿El ministerio mantiene la fecha del mes de marzo para la presentación del “plan de seguridad”? ¿Se convocará previamente a los partidos políticos para procurar entendimientos?

¿Cuál será el destino del proyecto Barrios sin Violencia para reducir los homicidios y la violencia letal, a través del trabajo de los interruptores en las zonas de mayor criticidad?

¿Se creará una nueva agencia de inteligencia, paralelamente al sistema de inteligencia del Estado creado por ley?

¿El Poder Ejecutivo promoverá modificaciones legislativas a las disposiciones de la LUC?

¿Se remitirá al Parlamento un proyecto de ley modificando la normativa en materia de control de armas?

¿Cuándo se presentará al Poder Legislativo la iniciativa creando el servicio descentralizado “Instituto Nacional de Rehabilitación”, que el ministro anunció tener pronta hace ya varios meses?

¿El Poder Ejecutivo tiene un anteproyecto de ley de reforma del CPP, elaborado por una comisión coordinada por el prosecretario de la presidencia? ¿Qué participación le cupo en ella al ministerio del interior? En términos generales, ¿en qué consisten esas supuestas modificaciones? ¿Se modifica la figura del proceso abreviado?