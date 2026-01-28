Hacete socio para acceder a este contenido

Política Negro | Pablo Abdala |

Parlamento

Inició comparecencia de ministro Negro por seguridad pública e índice de delitos

Durante su intervención, Pablo Abdala, miembro interpelante, también hizo referencia al accidente de tránsito protagonizado por Negro, asegurando que “afecta su autoridad”.

Carlos Negro, ministro del Interior.&nbsp;

Carlos Negro, ministro del Interior. 

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
Según detallaron desde Comunicación del Frente Amplio (FA), la sesión, que inició a las 12 horas, contará con una instancia de uso de la palabra previa al tratamiento del orden del día. El miembro interpelante, el diputado Pablo Abdala, dispondrá de 45 minutos, más una prórroga de 15, para formular las preguntas dirigidas al ministro y a su equipo. Posteriormente, Negro tendrá una hora para responder, y luego se abrirá el debate entre los legisladores, con intervenciones de hasta 15 minutos cada una.

La convocatoria fue impulsada por legisladores de la oposición, que plantearon la necesidad de conocer el diagnóstico oficial sobre la seguridad pública y el proceso de elaboración del plan nacional de seguridad, así como eventuales iniciativas del Poder Ejecutivo en materia de política criminal.

¿Qué dijo Pablo Abdala?

Durante su intervención inicial, el miembro interpelante criticó que el actual gobierno "desperdició el primer año de gestión en materia de seguridad" y que dio "señales confusas, contradictorias". "El ministro, el gobierno, administró pero no gestionó. No hay contenidos, no hay agregado de valor, no hay cosas nuevas".

De acuerdo a las palabras del diputado, existe "una suerte de vacío en política de seguridad". También cuestionó la asignación presupuestal de la cartera y la asignación de recursos tildandola de "pobre"

Por otro lado, puso en duda la concreción del plan nacional de seguridad, que el Gobierno anunció para 2026."¿En marzo va a haber plan de seguridad? A mi no me dan los tiempos. Veremos qué pasa en 30 días, pero yo creo que no hay plan alguno, hay un vacío".

Abdala también criticó que en el 2025 no se presentó ninguna proyecto de ley sobre seguridad y expuso las contradicciones entre el presidente de la república, Yamandú Orsi, y el ministro: "Una cosa dice el presidente y otra el ministro".

Sobre el accidente de Negro

Abdala también hizo referencia al accidente de tránsito protagonizado por el ministro la semana pasada, cuando circulaba con la licencia de conducir vencida y colisionó con un motociclista que resultó lesionado. En ese marco, el diputado sostuvo en sala que “esto deja al ministro en una situación compleja” y afirmó que el episodio “afecta su autoridad”, al tratarse del jerarca máximo de la cartera responsable, entre otros ámbitos, de la Policía Caminera.

Según señaló Abdala, Negro “tiene una causa abierta en este momento. No por un delito pero sí por la ley de faltas”, lo que, a su entender, agrega un elemento político e institucional al intercambio parlamentario previsto para esta jornada.

Temas

