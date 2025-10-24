Lazo cruzó a Javier García y Cardama: "La primera OPV no está al 60%"

Consultada sobre la versión de Cardama, que coincide con la expresada por el exministro Javier García, en la que se afirma que las patrulleras están “confeccionadas en un 60%”, Lazo respondió: “Una imagen vale más que mil palabras”.

Dos capitanes en territorio

La ministra también recordó que “los dos capitanes que están en el territorio nos envían sus informes y los analizamos”. Aseguró que desde el Ministerio han realizado numerosas preguntas, pero la información ha sido recibida “por goteo” y, en ocasiones, de manera “absolutamente incompleta”.

Lazo agregó que, según su apreciación, la primera OPV “no está al 60%”. Consideró que “no tiene que ver solamente con una cuestión de plazos o de porcentajes, tiene que ver con una cuestión de calidad y de que se cumplan las normas que se tienen que cumplir por la propia seguridad de nuestros efectivos. Yo tengo muchas dudas”.

Sobre la reunión que Lazo mantuvo con Mario Cardama en Montevideo el 10 de octubre de 2024, fecha posterior al vencimiento de la garantía, Cardama declaró en Radio Carve que “no se hizo ningún comentario sobre que estuviéramos incumpliendo nada”. Sin embargo, Lazo precisó que “hubo varios temas, más que nada sobre situaciones vinculadas a lo financiero y algunos ajustes, pero el tema de la garantía no fue presentado”. Y agregó: “Si tú tienes una obligación, la tienes que cumplir; no tiene que venir el Estado a decirte que la cumplas”.