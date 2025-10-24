Hacete socio para acceder a este contenido

Política gobierno | Lustemberg | Partido Nacional

Polémica

El gobierno respalda y ratifica a Álvaro Danza al frente de ASSE

"Si la oposición entiende que hay que ir a dar explicaciones al Parlamento, la ministra de Salud y el presidente de ASSE, irán a darlas", dijo Sánchez.

Cristina Lustemberg y Álvaro Danza. El gobierno ratificó su respaldo al presidente de ASSE.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Sánchez contestó que la oposición está en todo su derecho de plantear lo que entienda pertinente, pero sostuvo que el presidente Yamandú Orsi “ha sido claro (en que), desde el punto de vista del gobierno, el señor Álvaro Danza no está incumpliendo con la normativa y por tanto puede seguir en funciones”. Consultado sobre si no es un elemento nuevo que ahora se haya sabido que el titular de ASSE marcó tarjeta en un lugar de trabajo de manera virtual, cuando estaba en otro, Sánchez dijo que “eso es un tema que, seguramente, si se piden las explicaciones, se darán oportunamente, tanto sea por Danza como por la ministra de Salud Pública”, Cristina Lustemberg.

“El Poder Ejecutivo tiene claro, hasta el momento, que hay un informe jurídico que avala a Danza (y que marca) que las tareas que realiza no son incompatibles con su cargo de presidente de ASSE, y esa es la posición del Poder Ejecutivo”.

Y continuó: "Si la oposición entiende que hay que ir a dar explicaciones al Parlamento, si la ministra de Salud Pública (Cristina Lustemberg) y si el propio presidente de ASSE tienen que ir a darlas, irán a darlas".

No hay ninguna decisión diferente en el gobierno con respecto a ASSE", concluyó.

Interpelación a Lustemberg

El senador del Partido Nacional Martín Lema dijo que van a esperar que el Poder Ejecutivo se lo comunique oficialmente, pero “está claro que el gobierno está avergonzado del caso Danza”, porque este miércoles, en la conferencia de prensa por el tema de las patrullas oceánicas, lo que hizo fue “montar una puesta en escena, de apuro, a raíz de lo que fue la conferencia de la coalición”, horas antes, en la que se exigió la remoción de Danza.

“No es fácil para el gobierno explicar la situación de un presidente de ASSE que está en dos lados a la vez marcando tarjeta, que de los 640.000 pesos (de sueldo) que tiene, 130.000 provienen de ASSE y el resto de los prestadores con los cuales ASSE compite, estando totalmente condicionado; la situación claramente es insostenible”, insistió. Por lo tanto, Lema dijo que el próximo 29 de octubre, cuando la ministra de Salud Pública Cristina Lustemberg asista al Senado por el tratamiento del presupuesto, la oposición le hará el pedido formal de destitución. Señaló que, si después de esa instancia, el gobierno sigue respaldando a Danza, pedirán interpelar a la ministra de Salud Pública.

