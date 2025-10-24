El gobierno respalda y ratifica a Álvaro Danza al frente de ASSE

Y continuó: "Si la oposición entiende que hay que ir a dar explicaciones al Parlamento, si la ministra de Salud Pública (Cristina Lustemberg) y si el propio presidente de ASSE tienen que ir a darlas, irán a darlas".

No hay ninguna decisión diferente en el gobierno con respecto a ASSE", concluyó.

Interpelación a Lustemberg

El senador del Partido Nacional Martín Lema dijo que van a esperar que el Poder Ejecutivo se lo comunique oficialmente, pero “está claro que el gobierno está avergonzado del caso Danza”, porque este miércoles, en la conferencia de prensa por el tema de las patrullas oceánicas, lo que hizo fue “montar una puesta en escena, de apuro, a raíz de lo que fue la conferencia de la coalición”, horas antes, en la que se exigió la remoción de Danza.

“No es fácil para el gobierno explicar la situación de un presidente de ASSE que está en dos lados a la vez marcando tarjeta, que de los 640.000 pesos (de sueldo) que tiene, 130.000 provienen de ASSE y el resto de los prestadores con los cuales ASSE compite, estando totalmente condicionado; la situación claramente es insostenible”, insistió. Por lo tanto, Lema dijo que el próximo 29 de octubre, cuando la ministra de Salud Pública Cristina Lustemberg asista al Senado por el tratamiento del presupuesto, la oposición le hará el pedido formal de destitución. Señaló que, si después de esa instancia, el gobierno sigue respaldando a Danza, pedirán interpelar a la ministra de Salud Pública.