Un informe del Ministerio del Interior muestra un descenso de 1.6% en los homicidios a nivel nacional durante el primer semestre de 2025. La cifra es aún más notoria en Montevideo, donde se registró una caída de 11%, lo que consolida una tendencia a la baja en la capital respecto a la violencia.
Baja y corrimiento
Mapa de la violencia: ¿Cuál es la zona de Montevideo con más homicidios?
El Ministerio del Interior reveló que los homicidios bajaron en los primeros meses del año y señaló corrimientos en cuanto a zonas más peligrosas.