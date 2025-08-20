Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política homicidios | Ministerio del Interior |

Baja y corrimiento

Mapa de la violencia: ¿Cuál es la zona de Montevideo con más homicidios?

El Ministerio del Interior reveló que los homicidios bajaron en los primeros meses del año y señaló corrimientos en cuanto a zonas más peligrosas.

Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

Un informe del Ministerio del Interior muestra un descenso de 1.6% en los homicidios a nivel nacional durante el primer semestre de 2025. La cifra es aún más notoria en Montevideo, donde se registró una caída de 11%, lo que consolida una tendencia a la baja en la capital respecto a la violencia.

El informe difundido por Telenoche también destaca una disminución del 15% en las rapiñas a nivel nacional y una notable baja del 5.7% en los homicidios por rapiña, la cifra más baja en 12 años, lo que demuestra la efectividad de las estrategias de seguridad implementadas.

Homicidios en los territorios

Si bien la cantidad de homicidios disminuyó, el informe señala un "corrimiento" de las zonas más afectadas. La seccional 17, que abarca barrios como Casavalle Borro, Manga y Piedras Blancas fue la que concentró más casos, superando a la seccional 24 que abarca el Cerro, Cerro Norte, La Paloma y Casabó y que el año anterior había liderado el ranking.

En cuanto a los casos, el 53% se vincula a ajustes de cuentas y el 70% de las víctimas tenían entre 18 y 38 años. Además, el 78% de los homicidios en Montevideo se cometieron con armas de fuego en la vía pública.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar