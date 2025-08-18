Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política medidas | MEF | Gabriel Oddone

por el desarrollo

MEF anunció medidas para promover la inversión y generar empleo

Las medidas anunciadas por el ministro Gabriel Oddone procuran dar un impulso al desarrollo a través de la inversión y el respaldo a mypimes.

Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, anunció medidas para promover inversiones consistentes en jerarquizar su rol; agilizar procesos; incrementar incentivos con foco en mipymes, grandes inversiones y el trabajo; convocar talentos y trasladar la vivienda promovida a la órbita del MEF.

Oddone mencionó los tres ejes de cambios que lleva presentados esta Administración: medidas específicas para frontera, un programa de simplificación de trámites y un programa de incentivos hacia la inversión. "Acá hay una política, claramente hay una visión de lo que queremos hacer y hacia donde estamos yendo", precisó.

Aseguró que no había foco en la pequeña y mediana empresa ni en las inversiones importantes. "Acá se acumularon 4.000 proyectos que no fueron resueltos, no se tomaron medidas de ninguna naturaleza para la frontera y no había una visión sobre qué hacer con el estímulo a la inversión, más allá de seguir haciendo lo mismo", argumentó. "Hoy hay un camino trazado que podrá compartirse o no, pero hay un camino", sentenció.

Vivienda e inversiones

Por otra parte, Oddone anunció que el Ministerio de Economía y Finanzas pasará a tener a cargo la vivienda promovida, ya que se considera relevante el rol de esta actividad sobre la inversión y la generación de empleo. Se alentará su desarrollo en departamentos con mayores problemáticas de empleo y/o pobreza, en base a criterios de ordenamiento territorial coordinados con el Ministerio de Vivienda (MVOT) y los gobiernos departamentales.

Entre las medidas anunciadas se dispone la creación de la Dirección Nacional del Incentivo a la Inversión (Dinaii), que reunirá a la Comap y la Dirección Nacional de Zonas Francas. Se trata de la fusión de las dos mencionadas anteriormente.

Asimismo se continuará con la agenda de reformas microeconómicas para mejorar el clima del comercio exterior y la inversión; se digitalizarán procesos de Comap y Zonas Francas a través de la Ventanilla Única de Inversiones (VUI) y se incorpora el módulo matriz de riesgo como herramienta de gestión, entre otras medidas.

Impulso al empleo

Se priorizarán proyectos con impactos en empleo, exportaciones, descentralización, producción sostenible, I+D+i + actualización tecnológica y habrá mayores incentivos para los proyectos que contraten personas que pertenecen a grupos de población con dificultades de acceso al empleo.

Habrá beneficios para las mypimes consistentes en la eliminación de la restricción del tope de 3,5 millones de Unidades Indexadas (UI) (U$S 500.000 dólares), se otorgarán 15 puntos porcentuales adicionales de beneficio de IRAE y dos años extra para su utilización.

En cuanto a los grandes inversores se anunciaron nuevas exoneraciones impositivas.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar