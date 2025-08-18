MEF anunció medidas para promover la inversión y generar empleo

Vivienda e inversiones

Por otra parte, Oddone anunció que el Ministerio de Economía y Finanzas pasará a tener a cargo la vivienda promovida, ya que se considera relevante el rol de esta actividad sobre la inversión y la generación de empleo. Se alentará su desarrollo en departamentos con mayores problemáticas de empleo y/o pobreza, en base a criterios de ordenamiento territorial coordinados con el Ministerio de Vivienda (MVOT) y los gobiernos departamentales.

Entre las medidas anunciadas se dispone la creación de la Dirección Nacional del Incentivo a la Inversión (Dinaii), que reunirá a la Comap y la Dirección Nacional de Zonas Francas. Se trata de la fusión de las dos mencionadas anteriormente.

Asimismo se continuará con la agenda de reformas microeconómicas para mejorar el clima del comercio exterior y la inversión; se digitalizarán procesos de Comap y Zonas Francas a través de la Ventanilla Única de Inversiones (VUI) y se incorpora el módulo matriz de riesgo como herramienta de gestión, entre otras medidas.

Impulso al empleo

Se priorizarán proyectos con impactos en empleo, exportaciones, descentralización, producción sostenible, I+D+i + actualización tecnológica y habrá mayores incentivos para los proyectos que contraten personas que pertenecen a grupos de población con dificultades de acceso al empleo.

Habrá beneficios para las mypimes consistentes en la eliminación de la restricción del tope de 3,5 millones de Unidades Indexadas (UI) (U$S 500.000 dólares), se otorgarán 15 puntos porcentuales adicionales de beneficio de IRAE y dos años extra para su utilización.

En cuanto a los grandes inversores se anunciaron nuevas exoneraciones impositivas.