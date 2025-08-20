Ejército de Israel inicia el asalto a la ciudad de Gaza

Un portavoz militar afirmó que, además de que ya controlan los alrededores de la urbe más grande del territorio palestino, sus tropas ya estaban operando en las zonas de Zeitoun y Jabalia para sentar las bases de la ofensiva, consigna la CNN.

El plan fue aprobado el martes por el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, y será sometido a la ratificación del gabinete de seguridad a finales de esta semana.

Para la ofensiva, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han convocado a unos 60.000 reservistas para que se presenten a inicios de septiembre con el fin de liberar al personal en servicio activo para la operación.

A inicios de agosto, el primer ministro Benjamín Netanyahu afirmó que Israel planea extender su control a toda la Franja de Gaza con el objetivo de establecer una zona de seguridad y, posteriormente, transferir el enclave a un nuevo "gobierno civil".

Genocidio en Gaza

Desde el 7 de octubre de 2023, los incesantes ataques de Israel en Gaza han dejado más de 62.000 palestinos muertos y más de 156.500 heridos.

Las hostilidades se desataron después de una operación relámpago del movimiento palestino Hamás contra Israel que causó unos 1.200 muertos y cerca de 5.500 heridos.

Desde la ONU calificaron la operación militar israelí como un "castigo colectivo" contra el pueblo palestino.

Rusia y otros países abogan por una solución de dos Estados, aprobada por la ONU en 1947, como la única vía posible para lograr una paz duradera entre Israel y Palestina.

(En base a Sputnik y CNN)