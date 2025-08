Lema propone que todos los menores sean donantes de órganos salvo oposición de padres o madres

En declaraciones a la prensa Lema argumentó que, actualmente, los menores de edad no son considerados donantes salvo autorización expresa posterior al fallecimiento. A su entender, esta situación debe revertirse porque “una vez que se produce un fallecimiento, claramente no es el momento que un padre o una madre exprese la donación de los órganos de su hijo”. Agregó que se trata de “un espacio tan dramático, de tanto dolor”, que no permite tomar decisiones como esta con claridad.