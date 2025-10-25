El director de Desarrollo Ambiental, Leonardo Herou, aseguró que el intendente Mario Bergara ha puesto la limpieza de Montevideo como una de las prioridades centrales de la gestión para los próximos cinco años y que “mientras se mantengan las condiciones normales de trabajo se irá mejorando continuamente” hasta lograr los resultados deseados.
Desarrollo ambiental
Leonardo Herou aseguró que "en condiciones normales de trabajo", la limpieza pública está asegurada
Leonardo Herou explicó que la limpieza de Montevideo es una de las prioridades centrales de la gestión de Mario Bergara para los próximos cinco años.