Política Leonardo Herou |

Desarrollo ambiental

Leonardo Herou aseguró que "en condiciones normales de trabajo", la limpieza pública está asegurada

Leonardo Herou explicó que la limpieza de Montevideo es una de las prioridades centrales de la gestión de Mario Bergara para los próximos cinco años.

Leonardo Herou, director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo.﻿

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

El director de Desarrollo Ambiental, Leonardo Herou, aseguró que el intendente Mario Bergara ha puesto la limpieza de Montevideo como una de las prioridades centrales de la gestión para los próximos cinco años y que “mientras se mantengan las condiciones normales de trabajo se irá mejorando continuamente” hasta lograr los resultados deseados.

Consultado sobre la incidencia de las medidas adoptadas por el sindicato de Adeom, el jerarca recalcó que “a no ser que los trabajadores y trabajadoras definan una tarea sindical como una asamblea o que paren sus tareas por un momento, las tareas básicas que tienen que ver con la limpieza pública, no deberían verse afectadas en ningún momento”.

Camiones de limpieza

Con respecto al estado de los camiones recolectores, Herou explicó que diariamente se encarga de realizar un relevamiento de la flota junto a los técnicos de la intendencia para asegurarse de que se encuentren en las condiciones adecuadas para cumplir las tareas.

“Todos los días me comunico por zoom con los encargados de los talleres, una reunión clave para arrancar el día y juntos hacemos un seguimiento, camión por camión, para conocer su estado, hoy teníamos 31 bastante más de lo que se precisa para trabajar”, explicó.

Y por último aclaró que “cuando un chofer entiende que el camión no está en condiciones, lo lleva al taller y es abordado por el equipo de mecánicos de la intendencia”.

