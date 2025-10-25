El Partido Nacional sigue de gira por el país buscando las razones de la contundente derrota electoral de las últimas elecciones. El segundo Encuentro Regional de la Gira de Análisis, Autocrítica y Oportunidades de Mejora fue en Salto y por más de siete horas analizaron sin parar todas las posibles razones por las que Yamandú Orsi derrotó a Álvaro Delgado.
Haber explicámelo de nuevo
Todavía no lo entienden: por más de 7 horas los blancos analizaron por qué perdieron las elecciones
Con algunas chicanas internas a Javier García los blancos realizaron una nueva instancia de autocrítica en Salto. Álvaro Delgado fue uno de los oradores.