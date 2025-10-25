Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política

Haber explicámelo de nuevo

Todavía no lo entienden: por más de 7 horas los blancos analizaron por qué perdieron las elecciones

Con algunas chicanas internas a Javier García los blancos realizaron una nueva instancia de autocrítica en Salto. Álvaro Delgado fue uno de los oradores.

Blancos realizarom el segundo Encuentro Regional de la Gira de Análisis, Autocrítica y Oportunidades de Mejora. Foto: Redes sociales.

Blancos realizarom el segundo Encuentro Regional de la Gira de Análisis, Autocrítica y Oportunidades de Mejora. Foto: Redes sociales.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

El Partido Nacional sigue de gira por el país buscando las razones de la contundente derrota electoral de las últimas elecciones. El segundo Encuentro Regional de la Gira de Análisis, Autocrítica y Oportunidades de Mejora fue en Salto y por más de siete horas analizaron sin parar todas las posibles razones por las que Yamandú Orsi derrotó a Álvaro Delgado.

Precisamente el excandidato presidencial -que para muchos es el principal responsable de la derrota-, fue uno de los oradores durante el intercambio en que los dirigentes expusieron sus distintas visiones sobre los motivos que llevaron a perder el gobierno nacional en 2024 a manos del Frente Amplio.

Palabras de Álvaro Delgado

"Venimos a trabajar juntos, en un encuentro que debe unirnos más y del que en todo momento debemos salir fortalecidos", señaló Delgado según consigna el diario El País.

Después le tocó el turno al intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, que según la crónica del citado medio, le tiró un "palito" a Javier García aunque sin nombrarlo directamente: “Es una pena que los que piden que haya autocrítica, después no aparecen, no se hacen presentes, pero los escuchamos pedir este tipo de cosas a las que después no vienen”, disparó.

El tácito reclamo era para para los dirigentes de la Lista 40 que lidera el senador Javier García, quien había expresado la necesidad de una fuerte autocrítica y sin embargo no asistió a ninguno de los dos encuentros realizados hasta ahora.

En su oratoria, Delgado calificó la autocrítica como “un hecho histórico” y pidió a los presentes “mirar todo lo que pasó y ver de ahí aprendizajes para adelante, cosas para corregir, para reafirmar y algunos desafíos que tenemos por delante" para no volver a perder nunca más con el Frente Amplio.

Dejá tu comentario

Te puede interesar