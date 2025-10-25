Todavía no lo entienden: por más de 7 horas los blancos analizaron por qué perdieron las elecciones

Después le tocó el turno al intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, que según la crónica del citado medio, le tiró un "palito" a Javier García aunque sin nombrarlo directamente: “Es una pena que los que piden que haya autocrítica, después no aparecen, no se hacen presentes, pero los escuchamos pedir este tipo de cosas a las que después no vienen”, disparó.

El tácito reclamo era para para los dirigentes de la Lista 40 que lidera el senador Javier García, quien había expresado la necesidad de una fuerte autocrítica y sin embargo no asistió a ninguno de los dos encuentros realizados hasta ahora.

En su oratoria, Delgado calificó la autocrítica como “un hecho histórico” y pidió a los presentes “mirar todo lo que pasó y ver de ahí aprendizajes para adelante, cosas para corregir, para reafirmar y algunos desafíos que tenemos por delante" para no volver a perder nunca más con el Frente Amplio.