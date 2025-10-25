"Odio a la izquierda": lo que dejó el cruce Orlando Petinatti-Fernando Pereira y la entrevista con Pata Kramer

“La verdadera razón de este triste desencuentro con mi amigo Fer es que a Pereira LE DA TRABAJO responder preguntas incómodas y ya sabemos que todo lo que le de LABURO lo esquiva”, escribió en sus redes sociales con una implícita acusación que revela su profundo malestar por la decisión del presidente del FA.

Fernando Pereira habló sobre Petinatti durante una entrevista con el periodista Alejandro Amaral en el programa de streaming La fórmula, emitido por YouTube luego de la entrevista que el conductor de Malos Pensamientos realizara a la senadora Patricia “Pata” Kramer desatando una fuerte polémica entre los frenteamplistas.

¿Qué dijo Fernando Pereira?

El mandamás del Frente Amplio se refirió a la postura ideológica que Petinatti manifiesta desde su programa y consideró que alimenta “un odio tremendo contra la izquierda”.

Confesó que por este motivo dejaría de concederle entrevistas pese a que hasta el momento había adoptado la posición de participar de su programa cada vez que fue invitado.

“Todas las veces que me llamó, lo atendí. Hice tres entrevistas con él”, comentó Pereira pero aclaró que ahora empezará a “decirle que no”.

Petinatti no dejó pasar el comentario y en su programa de este viernes hizo reiteradas referencias jocosas aludiendo al titular del Frente Amplio. Y no se quedó allí, escribió en su cuenta de X un comentario donde se burla de Pereira argumentando que la verdadera razón por la que no le concederá entrevistas es por “esquivar el laburo”.

Fernando Pereira por su parte, reiteró su posición sobre el conflicto palestino israelí, algo que disgusta profundamente a Petinatti y dijo que en Gaza se ha producido un "genocidio".

¿Esto me ha llevado a tener problemas con algún judío frenteamplista? No, porque no tengo ningún problema con ningún judío uruguayo: tengo un problema con las decisiones del gobierno de Netanyahu”, aclaró.

Se refirió también a la polémica declaración de la senadora frenteamplista Pata Kramer en su entrevista con Petinatti donde deslizó que que “algunos” dirigentes de izquierda habían fogoneado cierto odio hacia los judíos.

“Cuando las personas cometen errores, cuando pifian, un compañero tiene que hablarles, y creo que la entrevista global no es tan grave como los recortes que se hicieron", dijo.

Sin embargo, señaló que Kramer tuvo “frases poco felices”, y que se lo hizo saber: "no se lo mandé a decir por el diario”, concluyó.