Política Lustemberg |

Polémica

Lustemberg volvió a respaldar a Danza: "Trabaja casi full time"

"Hoy ASSE tiene un presidente con altísima formación técnica y altísimo compromiso”, dijo la ministra de Salud, Cristina Lustemerg.

La ministra de Salud, Cristina Lustemberg.

 Foto: Federico Gutierrez/ FocoUy
La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, volvió a respaldar a Álvaro Danza como titular de ASSE. Danza es cuestionado por la oposición por mantener sus empleos en dos mutualistas privadas y en la Universidad de la República.

Legisladores de los partidos Nacional, Colorado e Independiente, solicitaron al presidente Yamandú Orsi la remoción de Danza y señalaron que, de no ocurrir, convocaría a Lustermberg y el presidente de ASSE al Parlamento.

“Siempre vamos a estar a disposición de las consultas que los parlamentarios nos quieran hacer”, afirmó la ministra.

Además, señaló que tanto el presidente Yamandú Orsi como ella siguen “muy atentos toda la situación del doctor Danza”. “Seguimos afirmando nuestro respaldo a su gestión. Estamos esperando el informe de la Jutep. Tenemos un informe jurídico hecho por el doctor Delpiazzo previo a asumir y ha sido clarísimo en que no interfiere con ninguna de las competencias constitucionales e institucionales que tiene”, afirmó.

Lustemberg también elogió la capacidad del presidente de ASSE: “Danza trabaja full time”, aseguró. “Cumple las funciones que tiene como consultante, las funciones como profesor de Medicina, y hoy ASSE tiene un presidente con altísima formación técnica y altísimo compromiso”.

Interpelación a Lustemberg

En las últimas horas la coalición resolvió en una reunión en la que estuvieron representados dirigentes del Partido Nacional, el Colorado y el Independiente exigirle al gobierno la destitución de Danza. Esto se solicitó al presidente de la República y a la ministra de Salud.

Si para la semana que viene la destitución no se concreta, la oposición ejecutará la interpelación, para lo cual deberá resolver la cámara y el miembro interpelante.

Por la constitución de las mayorías, la Cámara de Diputados es la más probable a ser elegida, ya que allí el Frente Amplio no tiene mayorías. De ser así, el candidato a interpelar a Lustemberg será el diputado blanco José Luis Satdjian, ex subsecretario de Salud Pública, indicaron fuentes políticas.

