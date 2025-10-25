Lustemberg volvió a respaldar a Danza: "Trabaja casi full time"

Además, señaló que tanto el presidente Yamandú Orsi como ella siguen “muy atentos toda la situación del doctor Danza”. “Seguimos afirmando nuestro respaldo a su gestión. Estamos esperando el informe de la Jutep. Tenemos un informe jurídico hecho por el doctor Delpiazzo previo a asumir y ha sido clarísimo en que no interfiere con ninguna de las competencias constitucionales e institucionales que tiene”, afirmó.

Lustemberg también elogió la capacidad del presidente de ASSE: “Danza trabaja full time”, aseguró. “Cumple las funciones que tiene como consultante, las funciones como profesor de Medicina, y hoy ASSE tiene un presidente con altísima formación técnica y altísimo compromiso”.

Interpelación a Lustemberg

En las últimas horas la coalición resolvió en una reunión en la que estuvieron representados dirigentes del Partido Nacional, el Colorado y el Independiente exigirle al gobierno la destitución de Danza. Esto se solicitó al presidente de la República y a la ministra de Salud.

Si para la semana que viene la destitución no se concreta, la oposición ejecutará la interpelación, para lo cual deberá resolver la cámara y el miembro interpelante.

Por la constitución de las mayorías, la Cámara de Diputados es la más probable a ser elegida, ya que allí el Frente Amplio no tiene mayorías. De ser así, el candidato a interpelar a Lustemberg será el diputado blanco José Luis Satdjian, ex subsecretario de Salud Pública, indicaron fuentes políticas.