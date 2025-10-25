Alerta amarilla: Peñarol perdió bajo la lluvia y sube la temperatura del Clausura

Los carboneros lideran con 29 puntos, con cinco de ventaja sobre Nacional (24) que si mañana vence a Wanderers en el Viera se pondrá a dos puntos con seis por jugar.

En la Anual, en tanto, los aurinegros están a cuatro de los albos y perdieron la oportunidad de quedar a uno y meter presión a su clásico rival.

El retornó Leonardo Fernández al equipo, tras cumplir la fecha de sanción por acumular amonestaciones, uno de los principales referentes ofensivos carboneros, no le alcanzó a Peñarol para imponer su juego.

El partido fue arbitrado por Javier Burgos, acompañado desde las bandas por Martín Soppi y Javier Irazoqui. El cuarto árbitro será Andrés Martínez y en el VAR estarán Leodan González y Mathías Muniz.