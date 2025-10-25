Alerta amarilla: Peñarol perdió bajo la lluvia y sube la temperatura del Clausura

Bajo una intensa lluvia y viento, Peñarol vivió un auténtico temporal en el Luis Tróccoli. Debía ganar y esperar que Nacional no sume de a tres mañana para coronarse campeón del Clausura, pero perdió y ahora se complica porque si el tricolor vence a Wanderers el torneo tendrá un final súper caliente.
El golpe de la fecha lo dio Cerro que plantó cara de local y se impuso con claridad. El fin de semana pasado aseguró su permanencia en la Primera División y ahora se ilusiona con la chance de llegar a la Copa Sudamericana.
Los goles de Cerro
Enzo Larrosa de cabeza a los 24 minutos, e Ignacio Neira mediante un tiro libre a los 54 le dieron la victoria al equipo que orienta Tabaré Silva que logró un enorme triunfo como local.
Los carboneros lideran con 29 puntos, con cinco de ventaja sobre Nacional (24) que si mañana vence a Wanderers en el Viera se pondrá a dos puntos con seis por jugar.
En la Anual, en tanto, los aurinegros están a cuatro de los albos y perdieron la oportunidad de quedar a uno y meter presión a su clásico rival.
El retornó Leonardo Fernández al equipo, tras cumplir la fecha de sanción por acumular amonestaciones, uno de los principales referentes ofensivos carboneros, no le alcanzó a Peñarol para imponer su juego.
El partido fue arbitrado por Javier Burgos, acompañado desde las bandas por Martín Soppi y Javier Irazoqui. El cuarto árbitro será Andrés Martínez y en el VAR estarán Leodan González y Mathías Muniz.