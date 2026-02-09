Lo que dejó el viaje a China: más de 30 acuerdos y la posibilidad de ingresar al RCEP

Y agregó: "Hicimos una gran acción de Estado y con resultados que se van a ir viendo en el tiempo".

Consultado sobre la imagen que quedó de Uruguay en China, Lubetkin sostuvo que quedó una gran imagen.

"Hay un dato por ahí de que el presidente Orsi cuando estuvimos en la Universidad de Estudios Extranjeros se accionó una serie de movimientos que él hizo ante los medios sociales y se transformó, si no estoy errado, en uno de sus movimientos en relación a una cantante en el número uno como nombre por un espacio de tiempo bastante importante en los medios sociales en China", puntualizó.

El canciller comentó que muchos millones de personas en China siguieron con simpatía al Uruguay y a su presidente, cuya imagen quedó "muy arriba".

Orsi solicitará ingreso al RCEP

Una de las últimas noticias que dejó la misión oficial a China encabezada por el presidente, Yamandú Orsi, es la intención de Uruguay de solicitar el ingreso a la Asociación Económica Integral Regional (RCEP, por sus siglas en inglés), el acuerdo de libre comercio más grande del mundo, que concentra el 30% de la población mundial y del producto interno bruto global.

“Lo que está planteando el presidente es mirar hacia adelante, seguir buscando caminos de apertura comercial, pensar en esta parte del mundo que es decisiva para nosotros”, sostuvo el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, en una rueda de prensa desde Shanghái, en el último día de la visita oficial, en la que se firmaron más de 30 acuerdos, Orsi mantuvo una reunión bilateral con su par chino, Xi Jinping, y en una declaración conjunta destacaron “su aspiración de un próximo inicio de negociaciones para un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y China”.

Si bien no formó parte de declaraciones oficiales, el anuncio de que Uruguay solicitará ingreso al RCEP lo hizo el presidente durante el almuerzo que organizó la Unión de Exportadores del Uruguay en Shanghái, ante representantes del sector privado.

El RCEP reúne a 15 economías de Asia y Oceanía, con algunas de las cuales Uruguay ya mantiene acuerdos de cooperación o con las que se encuentra en proceso de negociación.