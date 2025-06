Manini sin filtro: blancos y colorados hacen "circo" mientras "pactan bajo cuerda"

Manini arremetió contra blancos y colorados

Manini Ríos habló en el programa Estado de situación de Radino Nacional y dijo que los planteos de los legisladores blancos y colorados responden a una actitud de "cinismo, hipocresía y mentiras", dado que, en definitiva, la Rendición de Cuentas se aprobó con el apoyo de todos los partidos. “Que lo digan con todas las letras y que dejen de mentir”, enfatizó el dirigente.

El exsenador planteó que blancos y colorados están “haciendo una especie de circo para mostrarse más opositores” mientras "pactan bajo cuerda embajadas". Profundizando en la votación cabildante, Manini explicó que el “aumento del endeudamiento” es una de las cuestiones que se apoyó en el sentido de “darle coherencia” a la Rendición de Cuentas.

“Se vota una Rendición de Cuentas y después no se le da el oxígeno para que se cumpla, entonces estamos viviendo en una mentira”, planteó sobre la posición de blancos y colorados. Puntualizó que sin la autorización del aumento del tope de deuda “la Rendición de Cuentas no tiene sentido”. “Votar autorización para pagar partidas para medicamentos de alto costo y no autorizar aumentar el gasto es una mentira”, agregó.

“A nosotros no nos van a llevar con el poncho”, dejó claro el dirigente cabildante. “Si es bueno para la gente, es bueno para la gente”, cerró Manini.