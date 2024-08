Los blancos arman su estrategia de cara a octubre

Un viejo amigo blanco le dijo a Juana que cuando Ripoll sale de recorrida por la periferia montevideana es un fenómeno, rinde, no se cansa. Aguanta como nadie. Ahora, eso sí, todos hoy estamos en modo tragar y aguantar.

Desde el comando de Delgado se le resta importancia y están convencidos de que una vez que pase la Convención empezarán las giras y llevarán adelante una buena estrategia de campaña. Ya comenzaron con las recorridas puerta a puerta en el Montevideo rural, el contacto mano a mano con los vecinos que está haciendo Ripoll. Pronto arranca una gira por los 19 departamentos del Uruguay con la fórmula ya refrendada.

Delgado y su gente saben que la mayoría de los intendentes responden a su grupo y lo han apoyado desde el vamos. Tienen un flanco débil, el litoral. No olvidemos que el tsunami de los Caram ha dejado un tendal que todavía no terminó. Sin dejar de pensar que hay 30.000 votos que hoy no tienen dueño y eran uno de los principales aliados del candidato blanco.

El presidente no se mancha

Una soleada tarde de noviembre de 2001, Maradona dejaba definitivamente el fútbol activo. Lo hacía con un partido de despedida y la Bombonera de Boca estaba desbordante. Respaldado por un sinfín de estrellas que lo acompañaron en aquel partido, como Pelé, Francescoli, Higuita, Valderrama, Cantona o Sucher, Maradona se despachó y nos dejó esa frase imborrable. “El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Porque se equivoque uno no tiene porqué pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha”.

Esta frase viene a cuento porque todo lo que ha girado alrededor de la elección de la candidata Ripoll y la caída de los Caram en el norte han intentado que no roce directamente al presidente Lacalle Pou, con un esfuerzo titánico de sus asesores comunicacionales.

La mesa chica de Lafluf y compañía ha armado la jugada de la candidatura que, si sale bien, la festejan todos. Si sale mal la culpa será exclusivamente de Álvaro Delgado. No olvidemos que cuando nos contaron la versión de que el presidente se enteró el mismísimo 30 de junio, insistieron en convencernos que, palabra más, palabra menos, le habría dicho a Delgado: “¿Estás seguro? Porque hay que tener mucha espalda para bancar esa decisión”.

Juana descree de esta versión. Es más, piensa que el presidente siempre supo, pero reconoce que desde la mismísima vicepresidente Beatriz Argimón, a varios de los senadores consultados, todos coincidieron en que Lacalle es ajeno a esa elección.

En el caso Caram, se tomó el tiempo del mundo para responder sobre los hechos que terminaron con las condenas de Pablo Caram y su familia. Pasaron más de quince días y hasta ahora apenas unas pocas palabras: “Lo que está mal, está mal, sea del partido que sea”. Sin dudas una frase distante, pensada, evaluada, sin riesgos de manchar al presidente.

Ese Lacalle Pou que pretende estar por fuera de los episodios riesgosos o sencillamente vergonzosos en los que se ha visto involucrado, una y otra vez, el Partido Nacional, y a la vez estar dentro de la campaña electoral jugando al borde de la raya, como le gusta decir a él, para defender su Gobierno y, de paso, tirar un sablazo al candidato del Frente Amplio.

La estrategia “el presidente no se mancha” es una jugada a dos puntas. En primer lugar, es una mirada larga que piensa en el 2029. Además, tiene efectos prácticos en esta campaña electoral.

Todos sabemos que Lacalle Pou es lo mejor que tienen para mostrar, el que mejor puntúa en las encuestas, la mejor imagen del Gobierno y de la coalición. Sobrevivió y sobrevive a Astesiano, Marset, el caso Penadés, Bustillo y Heber mintiéndole al Senado, Lafluf aconsejando romper documentos públicos, los desastres en Salto Grande, sus mismísimos “pasé a saludar” e intentan que las condenas de Caram y compañía y los desastres en las distintas intendencias blancas no lo rocen.

Tan buena es su imagen, que a la hora del armado de las listas al Senado, todos quieren llevarlo, como la sellada, el malla de oro o, como diría un amigo, el que junta los porotos, el que marca los votos…

La danza de nombre

Las elecciones internas dejaron ganadores y heridos. Para muchos el resultado no fue el esperado y tuvieron que reacomodar el cuerpo, aceptar las derrotas y armar nuevas alianzas, con la esperanza, en varios casos, de volver al Senado.

Los blancos saben que no la tienen fácil. Las encuestas post elecciones internas no fueron lo que esperaban y el efecto Ripoll y la debacle de la Intendencia de Artigas hicieron lo suyo. Todos tienen dos planes, el A y el B. El plan A es si vuelven al Gobierno. El plan B, si Lacalle Pou le pone la banda al canario Orsi y logran sobrevivir volviendo al Senado.

Los pases y el armado de grupos están a la orden del día. Al cierre de esta edición, y en aras de sobrevivir, se conformó una nueva alianza. El grupo comandado por Javier García, Antía y los arachanes Yurramendi y Botana, recibieron en sus filas lo que queda de Alianza Nacional, liderada por el hoy senador Carlos Camy, el Dr. Jorge Larrañaga, hijo del Guapo, y un peso pesado, el intendente de Soriano, Guillermo Besozzi.

Este grupo se dará a conocer, desde ahora, como Alianza País. Así comparecerán en las urnas de cara a octubre. Juana, que es inquieta y busca la información debajo de las piedras si es necesario, sabe que esa lista al Senado sería encabezada por el exministro Javier García, el segundo lugar será para el hoy senador Botana y el tercero para los recién incorporados de Alianza Nacional.

Como ocurre siempre, cada vez que se arman las listas, hay alguno que sale herido. El verborrágico “Negro” da Silva, que ocupó la banda en el Senado casi todo el período de gobierno, que ha defendido lo indefendible y que se enfrentó desde el vamos con el entonces senador Penadés, se puso el overol y arrancó a hacer su propia campaña electoral de cara al Senado. Le contó a sus seguidores en la red X hace unos días que hará una gira recorriendo el país con su bitarita, una forma de marcar su presencia y pelear su lugar en la Cámara de Senadores.

En el herrerismo se viven días de reposicionamiento ideológico, como gusta decir el senador Heber, “volver a una visión liberal”. El magro resultado en las internas significó perder en el camino la posibilidad de que la economista Laura Raffo fuera la compañera de fórmula de Álvaro Delgado.

El armado de la lista al Senado del herrerismo no está ajeno a dificultades, marchas y contramarchas. Juana consultó a varios dirigentes del sector. No olvidó, al conversar, una frase que siempre repetía un viejo dirigente: “Este es el peor momento de la actividad política. Es un momento muy ingrato el del armado de las listas”.

En el herrerismo llegaron a un acuerdo con el presidente Lacalle Pou, que también encabezará su lista al Senado. Su primer suplente será el hoy senador Luis Alberto Heber. En segundo lugar, en primera línea estará la hoy senadora Gloria Rodríguez. Laura Raffo ocupará el segundo lugar en la lista. Varios dirigentes se enfrentan por integrar la larga lista al Senado. Todos ponen encima de la mesa los votos que sacaron en junio. Pero Juana sabe que muchos deberán confirmarse y darse por cundidos si vuelven a la Cámara de Diputados.

Según supo Juana, Luis Alberto Heber está cansado y dice que no volvería al Senado. Sin perjuicio de lo cual, todos sabemos de antemano que, si la ciudadanía lo acompaña, el 15 de febrero próximo se parará una vez más atrás de su banca, se pondrá el ponchito que fue de su padre y jurará una vez más como senador de la República. Será un récord histórico. El ciudadano uruguayo que más veces ocupará una banca en el Senado y se cumplirán además 40 años que goza de fueros parlamentarios.

El sector mayoritario del Partido Nacional, Aire Fresco, el que fundaron el entonces diputado por Canelones Luis Lacalle Pou, el por esos tiempos diputado montevideano de correntada wilsonista Álvaro Delgado y la barra de muchachos comandada por Martín Lema, Luis Satdjian y Nicolás Martinelli, acaba de recibir una nueva incorporación. El porlapatrista Jorge Gandini, que no obtuvo un buen número en las elecciones internas, se incorporará al sector mayoritario de Aire Fresco y, según supo Juana, el acuerdo incluirá que obtendrá el quinto lugar en la lista al Senado y abrirá en Montevideo su tradicional lista 250. Este arreglo, según le contaron a Juana, deja bastante conforme al porlapatrista. Si bien el quinto lugar es una posición de riesgo, seguramente le permita repetir Senado.

El Grupo D Centro, cuyas cabezas visibles son la escribana Beatriz Argimón y los intendentes Ezquerra de Tacuarembó, Moreira de Colonia y Nicolás Olivera de Paysandú, también llevará a Lacalle Pou como primer candidato en su lista al Senado. La primera suplencia está en disputa entre Nicolás Olivera y Beatriz Argimón. El segundo lugar y quien efectivizaría la banca, que tras dos períodos deja la Intendencia de Colonia. En este grupo tan joven, también hay dimes y diretes en la conformación de la lista al Senado.

Juana sabe que Nicolás Olivera volverá a presentarse como candidato a intendente de su departamento. Pero también sabe que la vicepresidenta de la República ha hecho sus gestiones para ingresar al Senado. Y así se lo ha comunicado a su sector y al mismísimo presidente Lacalle Pou.

Como vemos, el menú electoral de los blancos es surtido. A la hora de hacer los borradores, tentar suerte y soñar con un mullido sillón en el Senado, los bancos toman como base la magra performance que tuvieron en 2019, donde se alzaron con un escaso 28 % de los votos, obtenidos en octubre. Allí, votando muy mal, obtuvieron 10 bancas. Ahora en voz baja le han dicho a Juana que “con suerte, serán 10 también”. Seguramente 5 para Aire Fresco, 3 para la 40 (Alianza País), uno para el herrerismo y uno para D Centro.

La cartelera electoral de los blancos no ha variado. Al Senado volverán los mismos de siempre. Tal vez con Lacalle Pou a la cabeza, que seguro aceptará la banca si son oposición. Falta poco para develar el misterio, mientras tanto, siguen lloviendo las denuncias contra las intendencias blancas. Ahora le agregamos Florida y seguramente la campaña electoral se va a pechar en su último tramo con el juicio oral y público al exsenador Penadés.

Como dice Juana, “¡Ay, sagrada familia blanca! Siempre dando tela para cortar y notas para escribir”.