Los blancos y el desfile judicial

“Un día, los panameños, de pronto —nos contó Wilson—, siguieron mirando hacia el mismo cerro, el mismo mástil, pero allí había una inmensa bandera panameña. Porque es simplemente una bandera de Panamá, que arriba tiene esas letras que pueden servir a los uruguayos porque interpreta algo que tiene que ser nuestro horizonte, esa meta”. En un mal castellano, pero precioso panameño, dice esta cosa sublime: “De que se van, se van”. Y me parece que no hay mejor título para resumir la historia de este Gobierno blanco que no ha parado de dar noticias y titulares a los medios, estando las novedades judiciales a la orden del día.