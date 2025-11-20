Los detalles y las imágenes de la captura de Luis Fernando Fernández Albín en Argentina

PHOTO-2025-11-20-18-31-00 (1)

Cooperación y participación de la DEA

La operación Nueva Era Fase II se llevó adelante a Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional (DIPN), a través de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID), en cooperación internacional con la Fiscalía Especializada Antidrogas de 1° Turno, la División de Operaciones Federales de la Superintendencia de Investigaciones Contra el Narcotráfico de la Policía Federal, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) de Argentina, que ayudó a Interpol para detener al criminal uruguayo.

A su vez, "contó con la cooperación y participación activa de agentes de la Drug Enforcement Administration (DEA), quienes realizan tareas de apoyo en inteligencia e investigación sobre crimen organizado en nuestro país", aseguró la cartera.

PHOTO-2025-11-20-18-31-00

Detalles de la operación Nueva Era Fase II en Uruguay

Simultáneamente en Uruguay la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID), con la colaboración de la División Investigaciones de la Prefectura Nacional Naval (DIVIN), la Brigada Departamental Antidrogas (BDA) y la Jefatura de Policía de Maldonado, llevó adelante 4 allanamientos en Ciudad de la Costa y Montevideo, finalizando con la detención de tres personas.

Se incautaron tres vehículos marca Renault, Chevrolet y Volkswagen, varios teléfonos celulares y documentación relevante vinculada a la causa que se investiga.

Estas nuevas actuaciones se relacionan directamente con las investigaciones realizadas por la operación Nueva Era, iniciada en abril de 2025 en el marco de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, que culminó con cinco personas formalizadas con prisión preventiva tras allanamientos en Montevideo y Canelones que permitieron la incautación de dos toneladas de droga.

Los detenidos en Uruguay se encuentran a disposición de la Fiscalía de Estupefacientes de 4° Turno.