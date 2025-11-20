Hacete socio para acceder a este contenido

Política Mahía | presupuestales | JUTEP

Tras comisión por presupuesto

Mahía dijo que la interpelación apunta más a un "hecho político" que al debate

"Yo no tuve ningún tipo de injerencia ni se me pasó por la cabeza", aseguró el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía.

José Carlos Mahía, ministro de Educación y Cultura.

José Carlos Mahía, ministro de Educación y Cultura. 

 Foto: Diego Lafalche / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, dialogó con la prensa tras comparecer en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado, donde presentó las prioridades presupuestales de la cartera. En esta oportunidad también fue consultado por la interpelación en su contra.

"La JUTEP tiene independencia técnica"

El ministro será interpelado el 16 de diciembre por el fallo de la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP)-organismo que depende administrativamente del ministerio- en el caso vinculado a Álvaro Danza. "La JUTEP tiene independencia técnica. Nosotros tenemos que estar afuera de la valoración y la resolución”, afirmó. Para Mahía la interpelación "puede sonar mucho más a generar un hecho político que a reflexionar, por ejemplo, sobre la institucionalidad de la JUTEP”.

El ministro insistió que la interpelación "está en función de querer atar algo que no está atado". Y añadió: "Yo no tuve ningún tipo de injerencia ni se me pasó por la cabeza. La Jutep saca la conclusión por sus propias decisiones. Si uno está de acuerdo o no con la resolución es otra historia, pero el gobierno como tal no tuvo Injerencia alguna en eso".

