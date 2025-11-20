El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, dialogó con la prensa tras comparecer en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado, donde presentó las prioridades presupuestales de la cartera. En esta oportunidad también fue consultado por la interpelación en su contra.
Tras comisión por presupuesto
Mahía dijo que la interpelación apunta más a un "hecho político" que al debate
"Yo no tuve ningún tipo de injerencia ni se me pasó por la cabeza", aseguró el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía.