Los tentáculos de Trump: EE.UU. presiona a Uruguay para "romper" con China

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Pero la administración Trump va más allá, y pretende "controlar" todo. Según publica el semanario Búsqueda, en la reunión de la Confederación de Cámaras Empresariales (CCE), en la que se conversó con "mucha confianza" y "sinceridad", el ministro de Economía Gabriel Oddone, transmitió que Uruguay navega en un contexto internacional muy complejo, en parte por el relacionamiento con Estados Unidos. El jerarca advirtió a los empresarios que ese país ejerce una presión "inimaginable" e "insostenible" para que Uruguay "rompa" su relación comercial con China y que, si no lo hace, el vínculo comercial con la administración de Donald Trump "no va a mejorar y puede estar peor".
Oddone y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, se reunieron con el CCE con una agenda amplia de temas.
El ministro de Economía reconoció tener "poco margen de maniobra" ´por la herencia recibida y por las diferencias internas en la coalición de gobierno para impulsar reformas, aunque también cuestionó el papel de la oposición.
Economía uruguaya
El jerarca repitió que Uruguay no se va a convertir en un "país barato" y que la mejora de la competitividad "no va por el (precio del) dólar, sino por cambios microeconómicos que está impulsando para agilizar y reducir costos al comercio exterior y medidas focalizadas en el territorio, como las que anunció el miércoles 25 para proteger el comercio local en la frontera con Argentina.
Finalmente, el ministro pidió no ver solo el "vaso medio vacío", como puede considerarse la lentitud de los cambios, el alto costo del Estado y la burocracia, sin también el "medio lleno", porque la economía uruguaya está creciendo, aunque menos de lo previsto.
El Producto Interno Bruto (PIB) de la economía uruguaya creció 1,8% en 2025 respecto al año anterior, según informó este martes el Banco Central. El equipo económico había proyectado un crecimiento del 2,6% en el Presupuesto de manera que la cifra divulgada está ocho décimas por debajo de lo proyectado.