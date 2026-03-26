Los tentáculos de Trump: EE.UU. presiona a Uruguay para "romper" con China

El ministro de Economía reconoció tener "poco margen de maniobra" ´por la herencia recibida y por las diferencias internas en la coalición de gobierno para impulsar reformas, aunque también cuestionó el papel de la oposición.

Economía uruguaya

El jerarca repitió que Uruguay no se va a convertir en un "país barato" y que la mejora de la competitividad "no va por el (precio del) dólar, sino por cambios microeconómicos que está impulsando para agilizar y reducir costos al comercio exterior y medidas focalizadas en el territorio, como las que anunció el miércoles 25 para proteger el comercio local en la frontera con Argentina.

Finalmente, el ministro pidió no ver solo el "vaso medio vacío", como puede considerarse la lentitud de los cambios, el alto costo del Estado y la burocracia, sin también el "medio lleno", porque la economía uruguaya está creciendo, aunque menos de lo previsto.

El Producto Interno Bruto (PIB) de la economía uruguaya creció 1,8% en 2025 respecto al año anterior, según informó este martes el Banco Central. El equipo económico había proyectado un crecimiento del 2,6% en el Presupuesto de manera que la cifra divulgada está ocho décimas por debajo de lo proyectado.