Negro convocó al jefe de policía de Río Negro; PN amenaza abandonar diálogo por seguridad

Álvaro Delgado exige el cese

“Me comuniqué con el ministro del Interior para exigir el cese del Jefe de Policía de Río Negro. El mencionado funcionario ha violado normas constitucionales y legales pero además ha incurrido en comentarios incompatibles con la ética, la prudencia y el respeto que debe tener la mayor autoridad policial de un departamento”, escribió Delgado.

“Mientras el gobierno convoca a los partidos políticos a un diálogo por seguridad, una jerarquía policial se dedica a polemizar y agraviar al Partido Nacional. Eso es inadmisible. Ha demostrado total carencia de sentido de responsabilidad, ecuanimidad y además, con sus ofensivas declaraciones de carácter político, el Jefe de Policía de Río Negro degrada el uniforme de la Policía Nacional y debe ser destituido sin demora”, agregó el presidente del Directorio del Partido Nacional.

El próximo lunes, el Directorio del Partido Nacional tendrá su reunión ordinaria y analizará el desenlace de este episodio. Arriba de la mesa, según dijo el propio Delgado en rueda de prensa, está la posibilidad de que los nacionalistas se retiren del diálogo convocado por Interior para generar políticas para mejorar la seguridad ciudadana.