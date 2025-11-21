Hacete socio para acceder a este contenido

Política MGAP | productores | eventos

Salto y Paysandú

El MGAP apoya con $25 millones a 94 productores citrícolas afectados en julio por eventos climáticos

La ayuda del MGAP es para productores con menos de 50 hectáreas de Salto y Paysandú afectados por efectos climáticos adversos ocurridos a principios de julio.

Unos 120 productores citrícolas recibirán apoyo económico del MGAP.

Por Redacción Caras y Caretas

La Dirección General de la Granja del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) destinó 25 millones para ayudar a 94 productores citrícolas con menos de 50 hectáreas de Salto y Paysandú que fueron afectados tras los adversos eventos climáticos ocurridos el 1 y 2 de julio, informó la directora de la Granja, Laura González.

La jerarca valoró que en el operativo de relevamiento trabajaron de forma articulada la Unidad de Descentralización, Dirección General de la Granja, Dirección General de Servicios Agrícolas, Dirección General de Desarrollo Rural, para lograr una rápida respuesta.

La ayuda económica para los productores citrícolas afectados

El apoyo se realizará a través del Fondo de Fomento de la Granja, y la cobertura para los productores corresponderá a $ 20.000 para las primeras 20 hectáreas y, $ 10.000 para el resto, hasta llegar a las 30 hectáreas.

González informó que, de 120 productores registrados, 94 comenzarán a recibir la trasferencia económica en el correr de esta semana.

Los productores beneficiados se comprometieron a mantener una vinculación con el Ministerio de Ganadería a efectos de seguir trabajando en una propuesta de desarrollo de la pequeña citricultura, en el marco de las políticas de fomento del sector, informó la directora de la Granja.

González recordó que el MGAP declaró la emergencia para la citricultura en el departamento de Salto, tras los eventos climáticos ocurridos el 1 y 2 de julio, cuando las temperaturas llegaron a ser de hasta -9 °C, lo que afectó la producción de mandarinas y naranjas.

La situación provocó severos daños en la citricultura, principalmente afectó a pequeños y medianos productores que enfrentan dificultades para continuar su actividad.

La falta de fruta para cosechar también impactó en trabajadores y trabajadoras de empaquetado y zafra, con incidencia en el empleo en el sector. "En función de ser pequeños productores, ese dinero puede ser usado para atender alguna demanda”, subrayó la jerarca.

