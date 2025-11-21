El MGAP apoya con $25 millones a 94 productores citrícolas afectados en julio por eventos climáticos

González informó que, de 120 productores registrados, 94 comenzarán a recibir la trasferencia económica en el correr de esta semana.

Los productores beneficiados se comprometieron a mantener una vinculación con el Ministerio de Ganadería a efectos de seguir trabajando en una propuesta de desarrollo de la pequeña citricultura, en el marco de las políticas de fomento del sector, informó la directora de la Granja.

González recordó que el MGAP declaró la emergencia para la citricultura en el departamento de Salto, tras los eventos climáticos ocurridos el 1 y 2 de julio, cuando las temperaturas llegaron a ser de hasta -9 °C, lo que afectó la producción de mandarinas y naranjas.

La situación provocó severos daños en la citricultura, principalmente afectó a pequeños y medianos productores que enfrentan dificultades para continuar su actividad.

La falta de fruta para cosechar también impactó en trabajadores y trabajadoras de empaquetado y zafra, con incidencia en el empleo en el sector. "En función de ser pequeños productores, ese dinero puede ser usado para atender alguna demanda”, subrayó la jerarca.