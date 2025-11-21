La Dirección General de la Granja del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) destinó 25 millones para ayudar a 94 productores citrícolas con menos de 50 hectáreas de Salto y Paysandú que fueron afectados tras los adversos eventos climáticos ocurridos el 1 y 2 de julio, informó la directora de la Granja, Laura González.
El MGAP apoya con $25 millones a 94 productores citrícolas afectados en julio por eventos climáticos
