Mahía: "La asignación administrativa de títulos universitarios no va a seguir"

"No estoy de acuerdo con la asignación administrativa de los títulos universitarios, eso no va a seguir, eso ténganlo por claro", afirmó categóricamente. Según explicó, esta decisión se tomó sin una adecuada fundamentación académica y no cuenta con su respaldo. "Vamos a respetar todo lo hecho, pero no va a seguir, no puede seguir, es un camino que no corresponde, que no tiene la adecuación desde el punto de vista académico", sostuvo Mahía. Recordó que ya en 2020 había manifestado su oposición cuando esta medida fue presentada en el presupuesto o la rendición de cuentas, pero la mayoría oficialista de aquel momento la aprobó.