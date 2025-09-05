Manini arremete contra blancos y colorados: "cinismo" y malicia"

De cara al Presupuesto, Cabildo Abierto condiciona su aprobación a que el proyecto integre algunas propuestas suyas. "Yo particularmente lo he hablado con el presidente (Yamandú) Orsi", dijo Manini Ríos y y agregó que el mandatario "fue receptivo" a su planteo. Las propuestas "no vinieron en el mensaje inicial pero podrían venir en el complementario", adujo Manini.

¿Alianza entre el FA y Cabildo Abierto?

Manini Ríos indicó que "se sugiere con cierta malicia que hay una suerte de alianza entre el Frente Amplio y Cabildo, por lo menos en las redes y algún actor político también lo ha sugerido".

Sin embargo, aseguró que "en los temas centrales" Cabildo Abierto es "el que realmente se planta, critica y denuncia lo nefasto de determinadas políticas y leyes", por ejemplo en "temas de seguridad pública".

"Acá hay un gran cinismo político de querer presentar a Cabildo al lado del Frente", señaló y agregó que su fuerza política se ha opuesto en "temas centrales", mientras que "a la gente no le cambia la vida si se investiga o no María Dolores".

"Quienes hoy sugieren que estamos aliados al Frente Amplio son los que sacan las castañas del fuego al Frente Amplio, votan con el Frente Amplio, lo han venido haciendo durante décadas. Pero pasa que cuando Cabildo Abierto hace una moción que la apoya el Frente Amplio, es un escándalo, es el problema", cuestionó.

"Tenemos nuestra independencia de criterio", dijo y cuestionó que hay quienes pretenden transformar a Cabildo Abierto "en un furgón de cola de un tren cuya locomotora la tienen otros que hacen lo que quieren". Entonces añadió: "De una vez por todas que entiendan que Cabildo es un partido diferente, que tiene su propia impronta y visión y va a actuar con total independencia de criterios aunque no le guste a algunos".

Específicamente con respecto a la investigadora por María Dolores, afirmó que se requiere más tiempo para estudiar el tema y que "cuando termine el proceso de Presupuesto, ahí se va a habilitar".