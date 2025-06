"¿Quién es la víctima final entonces? ¿Es el Frente Amplio? No, la víctima es la gente, la gente que necesita de esa política", afirmó Manini Ríos. También destacó que tal obstrucción le daría al Frente Amplio "la excusa perfecta para no cumplir con sus promesas de campaña", culpando a la oposición por no proporcionar los medios para gobernar.

Manini Ríos concluyó reiterando el compromiso de Cabildo Abierto de actuar "de acuerdo a nuestras convicciones", como lo han hecho desde su surgimiento en 2019, rechazando lo que él llamó la estrategia política del "cuanto peor, mejor".