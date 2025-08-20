PIT-CNT entregó más de 14.000 abrigos al Mides para los más necesitados

MIDES reconoce el valor de la colaboración social

El subsecretario del MIDES, Federico Graña, participó en la entrega y valoró la campaña como un ejemplo de lo que se puede lograr cuando se pone a "las personas en el centro". Graña destacó el esfuerzo logístico del PIT-CNT para asegurar que las donaciones fueran de calidad y se entregaran de forma digna.

"No fue solo limpiar un ropero y llevar lo que sobraba", afirmó Graña. "Muchas cosas eran de calidad, incluso nuevas. Y se respetó la dignidad de las personas, entregándoles lo que realmente precisaban. Eso generó confianza". El jerarca del MIDES también resaltó la importancia de la campaña en departamentos del interior, donde se generaron dinámicas de "trueque solidario" entre personas de bajos recursos.

"Ver a una organización de trabajadores que representa a miles de personas dar su tiempo y lo que tienen para apoyar a compatriotas con trayectorias de vida difíciles... es un hecho de enorme valor", expresó Graña.

Un llamado a la acción política

Méndez aprovechó la ocasión para contrastar el altruismo de la población con la falta de compromiso de otros sectores. "Mientras la población humilde se volcó a colaborar, 'aportando muchas veces más de lo que podía', existen sectores de gran capital que se niegan a contribuir incluso con un 1% de su patrimonio", declaró.

El dirigente sindical finalizó con un llamado a la acción política, expresando su deseo de que estas campañas de emergencia no sean necesarias en el futuro. "Ojalá la solidaridad organizada pueda expresarse en otros escenarios, y no como respuesta a las carencias estructurales que deberían resolverse desde las políticas públicas", concluyó, reafirmando el compromiso del PIT-CNT de seguir trabajando para atacar las "raíces de las dificultades".