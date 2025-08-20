Hospital de Clínicas realizó las primeras cirugías oculares a niños usuarios de ASSE

Embed - Declaraciones de la cirujana Florencia Ferreira Arbe

Espera desde la administración pasada

Estos son dos de los primeros seis menores intervenidos luego de firmado el convenio de complementación entre el hospital universitario y el Hospital Pediátrico Pereira Rossell, dependiente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

Estos pacientes esperaban la coordinación de una fecha para la cirugía desde el año 2022.

El presidente de ASSE, Álvaro Danza, dijo que esas demoras determinan complicaciones en el aprendizaje, el desarrollo y la autoestima. “Son problemas que, atendidos en edades tempranas, aportan soluciones importantes”, indicó.

De los 330 casos en lista de espera, la mitad se está resolviendo en el hospital Pereira Rossell y el resto, en el de Clínicas. Danza concibió esto como una alianza estratégica para el Sistema Nacional Integrado de Salud, que permitirá mejorar la atención de personas de menos recursos, ya que el 90% de los usuarios del prestador público integran los dos quintiles de menores ingresos de la población.

Cuatro cirugías semanales

El director general del Hospital de Clínicas, Álvaro Villar, informó que se realizan cuatro cirugías semanales y, en la medida en que la demanda se incremente, se procurará aumentar la frecuencia. Explicó que estas coordinaciones no suponen solo la operación, sino un abordaje previo, con especialistas, incluidos anestesistas pediátricos y enfermería. Tras la intervención, se realiza un seguimiento específico.

“Muchos de estos niños eran víctimas de bullying por la dificultad para ver. Se les complicaba el aprendizaje, la lectura, todo por algo que era solucionable. Era imperdonable que, teniendo en el país todos los medios para solucionarlo, no lo hagamos”, afirmó el titular del hospital universitario.

Este modelo de complementariedad entre ASSE y otros prestadores se desarrolla en distintos ámbitos, por ejemplo, con los hospitales Militar y Policial, en salud oftalmológica para adultos, y en la asistencia de emergencias en niños y adultos, cuando algún centro está sobrecargado. Recientemente se firmó un acuerdo de complementación para potenciar la Red Integrada de Efectores Públicos de Salud (Rieps).