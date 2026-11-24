Un hombre de 40 años fue asesinado de varios tiros en la cara y brazos, y su hija adolescente de 14 años está grave tras recibir un balazo en la cabeza, en un ataque a tiros ocurrido este martes de mañana en Camino al Paso del Andaluz e Instrucciones (Manga), perpetuado desde una camioneta con dos armas de fuego.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Según información policial primaria consignada por Subrayado, cuando el hombre y su hija llegan a la intersección se detiene al costado una camioneta, desde la que comienzan a disparar con dos armas.
El objetivo era el hombre, quien recibió la mayoría de los balazos y falleció en el lugar, donde la Policía Científica halló 17 casquillos de bala calibre .223 y tres de una pistola 9 milímetros.
El hombre tenía cinco antecedentes penales, el último del 2023 por tentativa de homicidio.
Su hija 14 años recibió un impacto de bala en la cabeza y fue trasladada de urgencia a la policlínica de Capitán Tula, en grave estado.