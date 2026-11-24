Un hombre de 40 años fue asesinado de varios tiros en la cara y brazos, y su hija adolescente de 14 años está grave tras recibir un balazo en la cabeza, en un ataque a tiros ocurrido este martes de mañana en Camino al Paso del Andaluz e Instrucciones (Manga), perpetuado desde una camioneta con dos armas de fuego.