Marchan en todo el país en solidaridad con el pueblo de Palestina

Mientras tanto, la marcha seguía y un nutrido grupo de parciales de Peñarol hacían sentir sobre 18 de Julio el sentimiento de muchos de los presentes al grito de : "Hay que romper, hay que romper las relaciones con Israel".

Simultáneamente se realizaron marchas en diversos puntos del país, a saber: Maldonado en la plaza San Fernando, Piriápolis en la plaza Artigas, La Paloma (Rocha) en la plaza de Lucho, San José en la peatonal Asamblea y 25 de Mayo, Colonia del Sacramento en la explanada de la Intendencia, Fray Bentos (Río Negro) en la plaza Artigas, Paysandú en la plaza Constitución, Salto en la plaza Artigas, Rivera en la plaza Artigas, Tacuarembó en la plaza Colón, Treinta y Tres en el Obelisco, Trinidad (Flores) en la plaza Constitución y Durazno en la plaza Sarandí. En Florida habrá una marcha el sábado 11 de octubre a las 10.30, en las calles Pocho Fernández e Independencia.

Genocidio en la pantalla

En la previa, el referente de la Coordinación por Palestina, Christian Mirza, informó sobre los motivos de la movilización. Dijo que son varias las cosas que convocan, entre ellas "el genocidio en curso, que ya prácticamente nadie discute, [porque es] un genocidio que vemos discurrir por las pantallas todos los días a toda hora”.

Precisamente, este viernes comenzó el alto al fuego en la Franja de Gaza tras alcanzarse un acuerdo entre el movimiento Hamás y el gobierno de Israel.

Las hostilidades dieron comienzo el pasado 7 de octubre de 2023 tras una incursión de milicianos de Hamás en territorio de Israel. Más de 65.000 gazatíes, gran parte de ellos menores de edad, han muerto a causa de la ofensiva israelí la que ha sido calificada por las Naciones Unidas como genocidio.